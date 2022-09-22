العلامة المؤرخ جواد علي في ندوةٍ أقامها وزارة الثقافة
كتبت : ساهرة رشيد
تصوير عامر اسماعيل
برعاية وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور حسن ناظم وبإشراف وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور نوفل أبو رغيف، أقام مركز الدراسات والبحوث في الوزارة الأربعاء الموافق 21/9/2022 ندوة فكرية ثقافية تحت عنوان (الدكتور جواد علي بين السيرة والمنجز والمنهج) وكانت الندوة ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى استذكار الرموز الفكرية من الرواد، وجيل ما بعد الرواد لاسيما الذين قضوا خارج العراق ولم يُسلط عليهم الضوء الكافي.
شارك في الندوة الأستاذ الدكتور حسن مجيد العبيدي / الجامعة المستنصرية والاستاذ الدكتور عادل شابث / جامعة بغداد والاستاذة الدكتورة مهدية فيصل / جامعة بغداد، وقد أدار الندوة الاستاذ الدكتور حسن مجيد العبيدي الذي تطرق في حديثه إلى أطروحة الدكتوراه للمؤرخ جواد علي التي قدمها في ألمانيا عام 1939.
استعرضت الاستاذة الدكتورة مهدية فيصل نشأة المؤرخ حتى دخوله في مجال البحث والكتابة التاريخية النقدية الفلسفية، فيما تطرق الاستاذ الدكتور عادل شابث لمنجزه الفكري الذي تناول تاريخ العرب قبل الاسلام واللغة (السبئية) واهتمامه الخاص بتاريخ اليمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
يعد العلامة جواد علي أحد أبرز المؤرخين في العصر الحديث الذين أثروا المكتبة العربية بمجموعة ممتازة من الكتب والبحوث والدراسات التاريخية والأدبية الرصينة نتيجة البحث المتعمق الذي كشف المجهول وفسّر الغوامض في مجال التاريخ العربي الإسلامي.
في ختام الندوة، قدم مدير مركز الدراسات والبحوث الدكتور إسماعيل سليمان حسن شهادات تقديرية للأساتذة المشاركين.
ومما تجدر الإشارة إليه أن مركز الدراسات والبحوث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار له إسهامات ثقافية متعددة، تتركز أهمها في إعداد الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتعلق بالعمل الثقافي في داخل الوزارة وخارجها.
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