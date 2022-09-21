هل تعلم أن القدماء المصريين أول من استخدموا الأعلام والرايات رمزا وشعارا للأمة…
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
رئيس اللجنة العليا للفنادق بنقابة السياحيين – مصر
محمد على باشا أول من رفع علمًا مستقلا لمصر .
تم تطوير العلم المصرى 11 مرة ليصبح بالشكل الحالى و يرمز إلى القوة والسلام والتضحية ..
ولكن من الصعب معرفة متى استخدم العَلَم أول مرة، أو من أول من استخدموه تحديدا، ولكن يمكن القول: إن أصل الأعلام يرجع إلى مصر القديمة كما أن المصريين القدماء هم أول أمة في التاريخ البشرى استخدمت الرايات والأعلام كرمز وطنى لها يرمز إلى الأمة.
وتوجد في المعابد المصرية نقوش تبين استخدامهم لرايات وأعلام مصرية في الاحتفالات والحروب، غير أن الأعلام القومية بمفهومها العصري لم تظهر إلا في القرن السادس عشر.