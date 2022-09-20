“بالصور” سعد الله فى جولات بمطاحن الإسكندرية
كتبت/عزة ونجت
أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية عدة جولات ميدانية لمطاحن الإسكندرية التابعة لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية
رافقه بالجولات المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى و الأستاذة أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية و الأستاذ مصطفى محمود مفتش قسم الصيانة
حيث أستقبل الزيارة المهندس محمد فهمى الرئيس التنفيذى للشركة و الأستاذ ناصر فاروق العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية و رؤساء القطاعات و مديرى المطاحن و اللجنة النقابية
بدأت الجولات بزيارة مطحن الدخيلة بمنطقة الدخيلة
و امتدت الجولات إلى مطحن نوفل بكرموز و استمرت الجولات إلى مطحن الاسكندرية بمحرم بك و تم المرور على خطوط الانتاج و متابعة خطوات و اجراءات الطحن بداية أجهزة النظافة و الغربلة حتى سليندرات الطحن و المناخل و ماكينات التعبئة و الموازين
و فى نهاية الجولات صرح المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة أن الوزارة متمثلة فى مديرية تموين الإسكندرية تولى اهتمام بالغ بمراحل انتاج رغيف الخبز الذى يصل المواطنين بصورة متميزة و من ضمن هذه المراحل عمليات الطحن و انتاج دقيق بمواصفات مطابقة لما أقرته التعليمات الوزارية .