عاجلمحافظات

“بالصور” سعد الله فى جولات بمطاحن الإسكندرية

“بالصور” سعد الله فى جولات بمطاحن الإسكندرية

كتبت/عزة ونجت

أجرى اليوم المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية عدة جولات ميدانية لمطاحن الإسكندرية التابعة لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية

رافقه بالجولات المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى و الأستاذة أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية و الأستاذ مصطفى محمود مفتش قسم الصيانة

حيث أستقبل الزيارة المهندس محمد فهمى الرئيس التنفيذى للشركة و الأستاذ ناصر فاروق العضو المنتدب للشئون المالية و الإدارية لشركة مطاحن و مخابز الإسكندرية و رؤساء القطاعات و مديرى المطاحن و اللجنة النقابية

بدأت الجولات بزيارة مطحن الدخيلة بمنطقة الدخيلة
و امتدت الجولات إلى مطحن نوفل بكرموز و استمرت الجولات إلى مطحن الاسكندرية بمحرم بك و تم المرور على خطوط الانتاج و متابعة خطوات و اجراءات الطحن بداية أجهزة النظافة و الغربلة حتى سليندرات الطحن و المناخل و ماكينات التعبئة و الموازين

و فى نهاية الجولات صرح المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة أن الوزارة متمثلة فى مديرية تموين الإسكندرية تولى اهتمام بالغ بمراحل انتاج رغيف الخبز الذى يصل المواطنين بصورة متميزة و من ضمن هذه المراحل عمليات الطحن و انتاج دقيق بمواصفات مطابقة لما أقرته التعليمات الوزارية .

Post Views: 28
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of المستشار عاطف سندي احمد العزبى تفوق على نفسه فى مهرجان إيجى فاشون فى نسخته الثامنه

المستشار عاطف سندي احمد العزبى تفوق على نفسه فى مهرجان إيجى فاشون فى نسخته الثامنه

منذ ساعة واحدة
Photo of لعيونك خطوط القلب

لعيونك خطوط القلب

منذ 3 ساعات
Photo of منظومه جديده للنظافه لحي عين شمس لاستقبال العام لدراسي الجديد

منظومه جديده للنظافه لحي عين شمس لاستقبال العام لدراسي الجديد

منذ 3 ساعات
Photo of عاجل| المركزي يفتح باب الاستيراد للشركات وتوفير الدولار من خارج البنوك

عاجل| المركزي يفتح باب الاستيراد للشركات وتوفير الدولار من خارج البنوك

منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!