نهي عبد الوهاب رئيسا لبطوله العالم للجمباز الايقاعي ببلغاريا
ريم الرحماني
تراست السيدة نهي عبد الوهاب رءيس اللجنةالفنية للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي للجمباز بطولة العالم للجمباز الايقاعي والتي اقيمت بصوفيا بلغاريا في الفترة من ١٤ الي ١٨ سبتمبر
وقد اشاد رءيس الاتحاد الدولي للجمباز السيد موريناري واتننابي بحسن ادارة السيدة / نهي عبد الوهاب للبطولة وكذلك الدول المشاركة حيث شاركت ٨٠ دولة بالبطولة علي المستوي الدولي ولاول مرة قدمت لاعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة عرضا ممتعا اشاد به الجميع
. جدير بالذكر ان السبدة نهي تشارك في الاتحاد الدولي منذ عام ٢٠٠٨ حتي اصبحت رءيسة اللجنة الفنية وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي. وتعتبر نهى عبدالوهاب أول مصرية وعربية وإفريقية تدخل أروقة الاتحاد الدولي للجمباز عام 2008 خلال اجتماع فنلندا، باحتلالها عضو اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي.
كما تم انتخابها خلال كونجرس 2012 في المكسيك كنائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي، وتم إعادة انتخابها مرة أخرى عام 2016 بأعلى الأصوات.
وحققت عبدالوهاب خلال هذه الفترة العديد من الإنجازات حيث ساعدت على نشر اللعبة في الدول الإفريقية والعربية، ودعم الدول الصغيرة للنهوض بالجمباز الإيقاعي.
كما ساهمت في تطوير الجمباز الإيقاعي المصري مع اتحاد الجمباز وصنعت طفرة كبيرة في اللعبة عن طريق علاقاتها الدولية وموقعها في الاتحاد الدولى للجمباز.