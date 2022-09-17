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مروحة الريش ورشة عملية باستكشافى الفيوم

مروحة الريش ورشة عملية باستكشافى الفيوم

كتب هيثم السنارى

تجميع ريش الطيور وشمع ومسدس شمع أبرز متطلبات ورشة عمل مروحة ريش , باليسمة والأمل لغد أفضل فى ظل تطوير منظومة التعليم ، ومشاهدة التلاميذ ورش عمل علمية
من داخل ورشة عمل الاشغال الفنية وعمل مروحة جميلة بأستخدام ريش الطيور مع المدربة الجميلة والرائعة الأستاذة رغدة حسين طلحة
فتم صنع مروحة الريش ليتعلم التلاميذ إعادة تدوير الأشياء
وعمل أشياء ممكن استخدامها مرة أخرى، وذلك ضمن انشطة مبادرة حياة كريمة والتي يشرف المركز الاستكشافي بالفيوم بتنفيذها داخل قرية قوتة مركز يوسف الصديق.

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