نتائج مثيرة لأبرز مباريات يوم الثلاثاء 

وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ”:

المجموعة الأولى:

ليفربول (إنجلترا) – أياكس أمستردام (هولندا) – (2-1)

1- أياكس أمستردام (هولندا) – 3 نقاط

2- نابولي (إيطاليا) – 3 نقاط بعد مباراة واحدة

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3- ليفربول (إنجلترا) – 3 نقاط

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4- غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) – من دون نقاط بعد مباراة واحدة.

المجموعة الثانية