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نتائج مثيرة لأبرز مباريات يوم الثلاثاء 

نتائج مثيرة لأبرز مباريات يوم الثلاثاء 

وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ

وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ”:

المجموعة الأولى:

ليفربول (إنجلترا) – أياكس أمستردام (هولندا) – (2-1)

1- أياكس أمستردام (هولندا) – 3 نقاط

2- نابولي (إيطاليا) – 3 نقاط بعد مباراة واحدة

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3- ليفربول (إنجلترا) – 3 نقاط

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4- غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) – من دون نقاط بعد مباراة واحدة.

المجموعة الثانية

باير ليفركوزن (ألمانيا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (2-0)

بورتو (البرتغال) – كلوب بروج (بلجيكا) – (0-4)

1- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط

2- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 3 نقاط

3- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 3 نقاط

4- بورتو (البرتغال) – من دون نقاط.

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ (ألمانيا) – برشلونة (إسبانيا) – (2-0)

فيكتوريا بلزن (التشيك) – إنتر ميلان (إيطاليا) – (0-2)

1- بايرن ميونخ (ألمانيا) – 6 نقاط

2- برشلونة (إسبانيا) – 3 نقاط

3- إنتر ميلان (إيطاليا) – 3 نقاط

4- فيكتوريا بلزن (التشيك) – من دون نقاط.

المجموعة الرابعة:

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – (2-0)

مارسيليا (فرنسا) – آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – (0-1)

1- سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – 6 نقاط

2- توتنهام هوتسبير (إنجلترا) – 3 نقاط

3- آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – 3 نقاط

4- مارسيليا (فرنسا) – من دون نقاط.

المصدر: RT

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