نتائج مثيرة لأبرز مباريات يوم الثلاثاء
وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ
وفي ما يلي نتائج مباريات يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات “للتشامبيونز ليغ”:
المجموعة الأولى:
ليفربول (إنجلترا) – أياكس أمستردام (هولندا) – (2-1)
1- أياكس أمستردام (هولندا) – 3 نقاط
2- نابولي (إيطاليا) – 3 نقاط بعد مباراة واحدة
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3- ليفربول (إنجلترا) – 3 نقاط
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4- غلاسكو رينجرز (إسكتلندا) – من دون نقاط بعد مباراة واحدة.
المجموعة الثانية
باير ليفركوزن (ألمانيا) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – (2-0)
بورتو (البرتغال) – كلوب بروج (بلجيكا) – (0-4)
1- كلوب بروج (بلجيكا) – 6 نقاط
2- باير ليفركوزن (ألمانيا) – 3 نقاط
3- أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – 3 نقاط
4- بورتو (البرتغال) – من دون نقاط.
المجموعة الثالثة:
بايرن ميونخ (ألمانيا) – برشلونة (إسبانيا) – (2-0)