سبورتعاجل

قصة كفاح لمبدعين فى سماء المستديرة

قصة كفاح لمبدعين فى سماء المستديرة

بقلم / مسعد مجاهد

الاسم / سامي جابر أبو هاشم
المؤهل/بكالوريوس تربية رياضية تخصص كرة قدم عام1990، محل الميلاد بهتيم محافظة القليوبيه ..

بدأ مشواره مع كرة القدم باللعب لنادي بهتيم وكان عمره لا يتخطى ال 14سنة مع الكابتن عطا شحاته رحمه الله ثم الكابتن خالد المهدي ثم الكابتن عبد الغني ابراهيم فى قطاع الناشئين والفريق الأول ثم انتقل إلى نادي الترسانة تحت 20 سنة ولعب لنادي الترسانة موسم
ولم يكمل للاصابه واختار لنفسه طريق و مشقة التدريب وخاض المجال بكل جديه .

– اختير من قبل الاستاذ جمال عباس عضو مجلس ادارة نادي بهتيم لبداية عصر جديد فى عالم التدريب عام 1987 ليكون ضمن صفوف قائمة مدربى قطاع نادي بهتيم ( ناشئين ثم فريق أول )
ثم انتقل لنادي النصر للتصدير ثم
نادي أبو سنبل الرياضي ثم نادي
منوف .

_ثم أتت له فكره العمل والتجربه خارج البلاد تحديدا فى المملكة العرببة السعودية مديرا فنيا لفريق اول بنادى العرض السعودي، ثم نادي الرياض السعودي( الأوليمبي)
نادي الشباب السعودي(الأوليمبي )
عمل بالمملكة العربية السعودية طيلة ال 15عام، ثم عاد بعد رحله تدريب احترافيه قدم فيها العديد من الإنجازات ليتولى منصب مدير اكاديمية ستارز سبورت فرع شبرا الخيمة، وستارز سبورت فرع الخصوص .

وحصل سامى جابر على عدة دورات تدريبيه تؤهله أن يخوض المجال بعلمه ودراسته ،لقد حصل على الدورة التخصصية الأساسية لمدربي كرة القدم ثم حصل على دورة إعداد القادة، ثم حصل على الدورة التخصصية لخريجي كليات التربية الرياضة_الرخصة الدوليةC
والرخصة الدولية B_دورةالمستوى الأول لمدربي كرة القدم قارة آسيا “الفيفا”_ دورة التأهيل واصابات الملاعب _دورة العلاج الطبيعي والتأهيل .

وأثناء مشواره المهنى حصل على كثير من البطولات داخل وخارج مصر حيث حقق الصعود مع نادي العرض السعودي وحصل على كأس ولي العهد 3 مرات و بطولة منطقة الرياض موسمين متتاليين

_من الظواهر التى صادفته لقد تنبأ له الدكتور جمال زهران بمستقبل كبير منذ أن كان صغيرا وايضا الكابتن عبد الغني والكابتن عثمان غزال رحمة الله عليه،ونال تكريم
محافظ القليوبية داخل نادي بهتيم لما قام به من عروض في افتتاح وختام الدورات الرمضانية
التى نظمها النادى، ولعمل بالفريق الاول لنادى بهتيم مع ك عبد الغني ابراهيم، ك عثمان غزال وك عطا شحاته رحمهم الله ،وك ابراهيم هيكل .

_واخيرا مع ك حسن سيف الذي رشحه للتدريب بنادي المقاولون العرب ومنه السفر للمملكة العربية السعودية عام 1996 ، لكنه فضل السفر وتجربة العمل بالمملكة العربية السعودية، ساهم فى صنع جيل جديد من اللاعبين والمدربين قام بتدريبهم ولعبوا فى الدوري الممتاز ومعظمهم الآن يعملون في مجال تدريب كرة القدم

أمثال : محمود عبد الحميد
_أحمد ابراهيم
_ ياسر عمر
_نبيل بذرة
_طه مدبولي
_محمد عادل
_أسامة فرحات
_أشرف حامد
_خالد رفاعي
_شريف رفاعي
_محمد سمير
_علي خطاب
_ممدوح عبد السلام
_أسامة مصطفى” كونتا”
_شريف علي
_أشرف أبو رجيله
_اكرامي بصل
_محمد سعد
_مسعد فهمي
_ مبروك السيسي
_مصطفى جيشو
_أحمد مجاهد
_عماد حمدي
_محمد رشاد
_وافي عاشور
_ محمد السلنتى رحمه الله

_ وكل هؤلاء يقدمون مستوى مشرف وأكثر من رائع في مجال تدريب كرة القدم .

Post Views: 74
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of حادث كارثي يهز البحيرة شاب ينهي حياته بحبة الغلة

حادث كارثي يهز البحيرة شاب ينهي حياته بحبة الغلة

منذ 52 دقيقة
Photo of مشروعات مشتركه بين روتاري غرب برئاسه مصطفي بطيشه ومديرية التربيه والتعليم بوكاله ناديه فتحي

مشروعات مشتركه بين روتاري غرب برئاسه مصطفي بطيشه ومديرية التربيه والتعليم بوكاله ناديه فتحي

منذ ساعتين
Photo of مباحث محرم بك وسرعة القبض على الجناه فى مقتل صاحب محل الكاوتش

مباحث محرم بك وسرعة القبض على الجناه فى مقتل صاحب محل الكاوتش

منذ ساعتين
Photo of أمن القاهرة يضبط شخص يحوزته كمية من الهواتف المحمولة وعرضهم للبيع بثمن بخس بالبساتين

أمن القاهرة يضبط شخص يحوزته كمية من الهواتف المحمولة وعرضهم للبيع بثمن بخس بالبساتين

منذ 3 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!