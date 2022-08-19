قصة كفاح لمبدعين فى سماء المستديرة
بقلم / مسعد مجاهد
الاسم / سامي جابر أبو هاشم
المؤهل/بكالوريوس تربية رياضية تخصص كرة قدم عام1990، محل الميلاد بهتيم محافظة القليوبيه ..
بدأ مشواره مع كرة القدم باللعب لنادي بهتيم وكان عمره لا يتخطى ال 14سنة مع الكابتن عطا شحاته رحمه الله ثم الكابتن خالد المهدي ثم الكابتن عبد الغني ابراهيم فى قطاع الناشئين والفريق الأول ثم انتقل إلى نادي الترسانة تحت 20 سنة ولعب لنادي الترسانة موسم
ولم يكمل للاصابه واختار لنفسه طريق و مشقة التدريب وخاض المجال بكل جديه .
– اختير من قبل الاستاذ جمال عباس عضو مجلس ادارة نادي بهتيم لبداية عصر جديد فى عالم التدريب عام 1987 ليكون ضمن صفوف قائمة مدربى قطاع نادي بهتيم ( ناشئين ثم فريق أول )
ثم انتقل لنادي النصر للتصدير ثم
نادي أبو سنبل الرياضي ثم نادي
منوف .