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سفير المملكة لدى مصر يفتتح الملتقى الدولي الـ 23 لخدمات البرامج السياحية والفنادق
سفير المملكة لدى مصر يفتتح الملتقى الدولي الـ 23 لخدمات البرامج السياحية والفنادق
متابعة/مرفت عبد القادر
افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، في القاهرة، اليوم، الملتقى الدولي الـ 23 لخدمات البرامج السياحية والفنادق، الذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة 60 شركة سعودية من مقدمي الخدمات التي تشمل العُمرة والسياحة والنقل والطيران والفنادق، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات المصرية.