قافلة طبية مجانية برعاية السيد رئيس الجمهورية بالوحدة الصحية بالشقر
كتب/ مجدي خليل
بحضور السيد الدكتور جمال عبدالغني مدير عام الإدارة الصحية بكفر شكر والسيد رضا عبيد رئيس الوحدة المحلية والسيدة نجوي إبراهيم سكرتير الوحدة المحلية والسيد عبدالحميد الغمري رئيس لجنة المتابعة تقام اليوم وغدا بالوحدة الصحية بالشقر مركز كفر شكر قليوبية قافلة طبية مجانيةتشمل التخصصات الأتية
#الرمد د إسماعيل عبدالحميد
#جراحة عامة د مصطفي عيد
#باطنة د هاني أحمد بيومي د مها ماهر الصابر .د إسراء شاكر .د ياسمين عبدالله . د نجلاء مجدي
#جلدية د ولاء السيد عطية
#تنظيم اسرة د نهي عبدالحميد
#أسنان د علي جمال
#نسا وولادة د إبتسام .
#أطفال د غاطف .د عبدالحميد
إستبيان أ زينب علي السيد
تحاليل فني عيسي محمدي موافي .محمد نصر جودة . تنظيف صحي مأمون السيدابوالفتوح
أمن محمدجودة عفيفي
الكشف والأدوية بالمجان
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