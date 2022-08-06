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استغاثة عاجلة ونداء الي فخامة الرئيس السيسي من اكثر من ٩٥٠ موظف بسيرفيس القليوبية
استغاثة عاجلة ونداء الي فخامة الرئيس السيسي من اكثر من ٩٥٠ موظف بسرفيس القليوبية
يستغيث ٩٥٠ من موظفي سيرفيس القليوبية الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاب الروحي للمصريين جميعا وصاحب النهضة الصناعية والزراعية والتعمير ف الجمهورية الجديدة حيث فوجئ موظفي السرفيس بموقف المحافظات بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة محافظة القليوبية بشركة الوطنية تقوم بالاستيلاء علي المواقف ومحاولة تشريد الاف الاسر
وتسريح الموظفين وتهديدهم بالتشرد وغلق بيوتهم في موقف مفاجئ من شركة “وطنية” وللعلم ان مشروع سرفيس القليوبية يقوم بتغطية مصاريف المشروع وجزء يوجه لوزارة المالية والفائض يوجه الي محافظة القليوبية ويتم الصرف علي خدمات المحافظة في البنية التحتية واقامة المشروعات .
فخامة الرئيس نناشد سيادتكم بالتدخل العاجل لانقاذ الاف الاسر من الضياع والتشرد.
وعلي جانب اخر حدثت مشادات كلامية كادت تتسبب ف اشتباكات بين المواطنين والقائمين علي شركة وطنية .
ونعرض ع سيادتكم مذكرات وصور مما حدث من مخالفة صريحة للقانون وتوجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم جميع الاجهزة لمواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة والنهوض بالوطن في الجمهورية الجديدة.
رسالة الي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والي رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي والي وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية بسرعة التدخل لانقاذ الموقف وعدم تشريد اكثر من ١٠٠٠ موظف والاف من اسرهم ومنع الفتنة .
ولسيادتكم كل الشكر والتقدير علي جهود سيادتكم في بناء مصر الحديثة والجمهورية الجديدة..
موظفي سرفيس القليوبية واسرهم.
والغريب والجيب فوجئ مسؤولي محافظة القليوبية بهذه الازمة المفاجئة دون اي اخطار من الجهات المسؤولة مما يعد انتهاكا للقانون.
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