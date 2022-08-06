صرخة مواطنعاجل
إستغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية
إستغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية
كتبت / د. منى سيد حماد
فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية
صورة للسيد الدكتور المهندس / رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ بناة السد العالي ومحطة كهرباء خزان أسوان قاطني مساكن الكهرباء بأسوان وأسرهم وورثتهم
نتشرف بعرض الآتي
منذ البدء في بناء مشاريع الكهرباء فى أسوان محطة كهرباء خزان أسوان عام 1952 والسد العالي عام 1960 فقد تم بناء مساكن للعاملين بالمشروعين وذلك لان هذه المواقع من المناطق النائية وغير المهيأة أو المؤهلة للإقامة بها لطبيعتها الصحراوية .. وحيث أن بناء هذه المشاريع تتطلب عاملين من جميع المحافظات فكان من الطبيعي أن يتم إقامة تلك الوحدات السكنية للعاملين وأسرهم بالقرب من المشاريع وذلك لتحفيز وجذب العاملين وأسرهم كميزة عينية لهم بمناطق مجاورة لمقر عملهم لإقامة المشروع وقد تم تسليم تلك المساكن للعاملين خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي ، وكانت هذه الاراضي والمساكن جميعها صحراء . وصدر قرار جمهوري بتخصيصها لهيئة السد العالي في ذلك الوقت ، وبعد الانتهاء من إقامة المشروع تم حل وتقسيم هيئة بناء السد العالي إلي ( الهيئة الهامة للسد العالي وخزان أسوان – هيئة كهرباء مصر التي تم تحويلها وتقسيمها إلي ” شركات للكهرباء ).. وقد تحمل العاملين وأسرهم العيش في تلك المناطق ذات الطبيعة الجغرافية الجبلية والصحراوية وقاموا بإعمارها بسواعدهم وعلي نفقتهم الخاصة للاستقرار الأسري والمجتمعي لهم ولأبنائهم من بعدهم ،
ونظرا لصدور القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2021 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية .. فوجئنا قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بإصدار القرارين 244 و 251 وعليه قامت شركات الكهرباء بإرسال إنذارات بإخلاء تلك الوحدات بشكل عاجل وان هذه الإنذارات أدت إلي حدوث ذعر شديد وإرباك وزعزعة الاستقرار الأسري والمجتمعي للعاملين ولأسر المتوفين والمعاشات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بتلك المناطق علي الرغم من أن هؤلاء العاملين وأسرهم وورثتهم مقيمين بتلك المساكن منذ الخمسينات وحتى تاريخه أي ما يتجاوز سبعون عاما بشكل هادئ ومستقر وخاصة أن هناك قرارات صادرة في هذا الشأن : –
1- سنة 1977 اصدر وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القرار رقم 63 بالا يتم إخلاء احد من مسكنه إلا بعد توفير المسكن البديل ووافق عليه مجلس الوزراء في حينه .
2- 8/ 6 / 1996 أصدرت محكمة القضاء الإداري بعدم طرد العاملين بمحطة طلمبات المكس .
3 – 26/ 8 / 1996 اصدر رئيس الهيئة العامة لتنمية بحيرة ناصر قرار بتمليك الوحدات السكنية المصلحية لساكنيها بسعر التكلفة ويتم دفع 10% من ثمنها والباقي علي خمسة عشر عام بدون فوائد ( أيضا من ارض مشروع السد العالى ) .
4- 25/ 2 / 1998 اصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية القرار رقم 59 بأن يتم تمليك بعض المساكن لشاغليها من العاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان ( أيضا من ارض مشروع السد العالى ).
5- 8/ 3 /1998 كتاب رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للسيد المهندس / وزير الأشغال العامة والموارد المائية يفيد بأن مساكن الخزان شرق أنشأت قبل عام 1902 وعبارة عن بلوكات حالتها سيئة وتحتاج الي الصيانة المستمرة والمنشاة السكنية بالسد العالي منشأة منذ عام 1960 وعبارة عن بلوكات غرفة وصاله وأيضا تحتاج للصيانة المستمرة.
ووجود أزمة أسكان مستعصية بالمنطقة بالإضافة الي توقف الوحدات المحلية عن بناء مساكن للإيجار
وأضاف إيقاف إجراءات تحصيل مقابل الانتفاع لمن زال منهم سبب الانتفاع للأسباب الإحالة للمعاش أو الوفاة مع استمرارهم في الانتفاع بالوحدة السكنية طبقا لقرار الهيئة رقم 352 لسنة 1992 لحين تدبير سكن بديل بمعرفة الوحدة المحلية المختصة وطبقا لكتاب دوري السيد الدكتور / وزير الدولة للحكم المحلي والشباب والتنظيمات الشعبية والسياسية رقم 63 لسنة 1992 والنظر في إمكان تملك هذه الوحدات لشاغلها من العاملين أسوه بما اتبع بمنشأة كيما وكذلك المنشأة السكنية التابعة للهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالي غرب ( أيضا من ارض مشروع السد العالى ).
6- سنة 1998 أعلن الوزير ماهر أباظه وزير الكهرباء والطاقة انه في العام المالي 1999/2000 بند تمليك المساكن بمنطقة الخزان شرق وغرب – السد العالي شرق وغرب لشاغليها.
7- 23/6/2002 وافق مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بتحويل السكن الإداري إلي سكن شخصي بمنطقة الشيخ هارون ومنطقة السيل الجديد ورفع أصولها من الشركة ( أيضا من ارض مشروع السد العالى ) .
8- 28/7/2002 وافق مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بتحويل السكن الإداري إلي سكن شخصي بمنطقة كيما ورفع أصولها من الشركة ( أيضا من ارض مشروع السد العالى ) .
9 – 8/11/2005 خطاب موجه من شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء إلي شركة توزيع كهرباء أسوان بناء علي توجيهات محافظ أسوان يتضمن أن العاملين المحالين للمعاش أو ورثتهم يقيمون بالسكن ومستمرين.
10 – 4/ 12 / 2005 كتاب الدكتور / وزير الموارد المائية والرى للسيد اللواء / سمير يوسف محافظ أسوان الموافقة على تخصيص أراضى لمراكز خدمية بمنطقة السد العالى شرق ( أيضا من ارض مشروع السد العالى ) .
11- 15/5/ 2007 كتاب محافظة أسوان المتضمن تطوير وتمليك منطقة السد العالي شرق ( أيضا من ارض مشروع السد العالى ) .
12- 13/2/2012 كتاب محافظ أسوان رقم 89 للشركة يتضمن عما إذا كانت الشركة تقوم بإخلاء السكن الإداري من العاملين سواء بالإحالة إلي المعاش أو الوفاة للنظر في أحقيتهم في الحصول علي سكن منخفض التكاليف الذي توفره المحافظة فكان رد الشركة بعدم الإخلاء .. وبذلك تكون الشركة قد حرمت المعاشات وأبناء المتوفين من الحصول علي مساكن المحافظة منخفضة التكاليف التي تقوم الدولة ببنائها باعتبار أنهم غير مهددين بالإخلاء من مساكنهم.
ولما كان القاطنين بمنشآت الكهرباء بأسوان جميعها خارج أسوار محطات الكهرباء وقد تحصلوا عليها بطريقة شرعية دون استيلاء أو اغتصاب وتنفيذا لقرار سيادي من الرئيس / جمال عبد الناصر لتحقيق الحلم المنشود وهو بناء مشروع السد العالي ” أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين ” وترغيبا في خلق مجتمعات عمرانية جديدة في تلك الأماكن ذات الطبيعة الصحراوية النائية.
ولما كان من أهداف الدولة ترسيخ الانتماء للأوطان وليس تشريد القاطنين المستقرين في مساكنهم أو تهديد الأمن والسلم المجتمعي وتحقيقا للعدالة الاجتماعية وتطبيقا لما نص عليه الدستور المصري 2014 في المادة 78 التي تنص علي ( تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية ). وأيضا بما تم من تمليك الوحدات السكنية المصلحية وملحقاتها لشاغليها من العاملين وأسرهم وورثتهم لبعض المناطق من الاراضى المخصصة لمشروع السد العالى .
لــذا
نرجو من سيادتكم التكرم بالموافق علي تمليك الوحدات السكنية والارض المقامة عليها المنشآت بأسوان لشاغليها من العاملين وأسرهم وورثتهم بشكل قانوني وبسعر تكلفتها لاننا جميعا صرفنا عليهـا طـوال السبعون عام لترميمها وتأهيلها ويضاف على ثمنها سعر الارض أسوة بما تم لبعضهم بمناطق ( منشأة الكهرباء بكيما – منشأة الكهرباء بالسيل الجديد – منشأة تنمية بحيرة السد العالي ومصنع الثلج بالسد العالي غرب صحاري – منشأة الكهرباء بالبيارة كوم امبو ) بمحافظة أسوان.
وفقكم الله لما فيه الخير لمصر والمصريين
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
ومرفق لسيادتكم صور المستندات وبعض التوقيعات
مقدمه لسيادتكم
قاطني منشآت الكهرباء بأسوان