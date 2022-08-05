حل مجلس إدارة مركز شباب المعصرة.. تعيين لجنة لإدارة شئون المركز
كتب إسلام عبد الرحيم
أكد د: سيد حُزين وكيل الوزارة مدير مديرية, كل الشكر والتقدير والإمتنان لمعالى الوزير الدكتور،” أشرف صبحى ” وزير الشباب والرياضة ” معالى الوزير ” خالد عبدالعال” محافظ القاهرة للدعم الكامل والشامل والمتابعة على مدار الساعة لكافة الأمور العاجلة والتى من شأنها الدعم والرعاية والأمن والسلامة من أجل واقع رياضى وممارسة رياضية أمنة للجميع داخل مراكز الشباب فى ظل ماتشهده مصر من تطور شامل على المستويات كافة والتى أصبحت عنوان للعالمية
مؤكدا اننا لن ندخر جهد من أجل مصر ” وفى سياق متصل فيما يتعلق
بواقعة غرق أحد الشباب ” بحمام السباحة ” بمركز شباب المعصرة
أكد سيادته اننا نتابع لحظياً مراكز وهيئات العاصمة من خلال لجان عمل على مدار الساعة حيث سبق للمديرية إصدار مجموعة من القرارات بشأن مركز شباب المعصرة
بالبيان الصادر ” بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٢٢
والتى من بينها النظر فى وضع مجلس الإدارة بالعرض على الجهة المركزية ” وزارة الشباب والرياضة ” وبناءاً على ذلك صدر قرار معالى الوزير الدكتور أشرف صبحى ” وزير الشباب والرياضة رقم ١٨٥ بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠٢٢ م ” مادة ؛ 1 _ حل مجلس إدارة مركز شباب المعصرة للإهمال الجسيم فى إدارة شئون المركز وغرق أحد الشباب بحمام السباحة دون وضع رقابة عليه لمنع نزوله
مادة :2 _ تعيين لجنة لإدارة شئون المركز لحين إنتخاب مجلس إدارة جديد
مادة : 3 _ إلغاء إنعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب المعصرة والمقرر لها يوم ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٢ م أغسطس الجارى
يذكر أن د. سيد حُزين ” قد أكد على الهواء مباشرة فى مداخلة تليفونية مع أحد القنوات الفضائية ” العمل على مدار الساعة ” واننا نسعى لتقديم افضل سبل الرعاية والدعم من أجل السلامة بدعم معالى وزير الشباب ومعالى المحافظ وتطبيق أعلى معايير وضوابط التشغيل لكافة حمامات السباحة بكافة مراكز وهيئات القاهرة ” مؤكدا اننا نعرض كافة الايجابيات ” والسلبيات ” ولن نتهاون لحظة عن العمل لحل المشكلات وازالة السلبيات ” مؤكدا مشهد جديد طبقاً لأعلى معايير السلامة والأمان لسلامة الجميع مؤكدا الدور المجتمعى لمراكز الشباب التى تعمل فى خدمة الجميع مرحبا بكافة افراد الاسرة بكافة مراكز الشباب والتى اصبحت منوعة طبقا لخطط عمل مستمر بدعم وزارة الشباب والرياضة.