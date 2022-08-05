اجراء ١٦ عملية استئصال اللوزتين ولحمية بمستشفى شبراخيت المركزي فى يوم فى حب مصر
البحيرة : سعيد شتا
قام الفريق الطبي بمستشفى شبراخيت المركزي ، بإجراء ١٦ عملية استئصال اللوزتين ولحمية متعددة
تم اجراء الجراحة من خلال أطباء قسم الأنف والأذن والحنجرة :
الدكتور محمد فتحى اسماعيل أخصائى الانف والاذن والحنحرة والدكتور محمد رمضان العتر أخصائى الانف والاذن والحنحرة والدكتورة اسراء ابراهيم جوده اخصائى الانف والاذن والحنحرة والدكتورةد هند سعيد شاهين أخصائى الانف والاذن والحنجرة .
وقسم التخدير
الدكتور أحمد فوزى رحيم رئيس قسم التخدير
والدكتور محمد ريشه أخصائى التخدير
والصيادلة د. رحاب متولى رئيس الصيادلة ود. احمد ايوب نائب رئيس الصيادلة ومديربنك الدم ود.محمود محمود خليل د.داليا حمدي الجمسي و د.محمد امين جاد و د.ساره ناصر د.زين الدمنهوري و د.محمد عاشور نائب المدير لشئون الصيادله ومنسق الزماله و د.ساره جمال عمر
وأفراد هيئة التمريض
م رانيا حسيب عيد رئيسة هيئة التمريض وم .جيهان عيسي فواز نائب رئيس هيئة التمريض وم . دعاء محمد البنا نائب رئيسة هيئة التمريض .
هذا وقد أشاد الاستاذ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي بمستشفى شبراخيت المركزى المشارك علي سرعة إجراء تلك العمليات والإستجابه الفورية ، مؤكدًا أن ذلك يأتي فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الحرجة والدقيقة .
وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لمدير المستشفي الدكتور محمود بدوى والفريق المعاون له ، الدكتور أمير الشريف أخصائى التخدير ونائب مدير المستشفى ورئيس قسم العمليات ، والدكتور أحمدأبو النجاه نائب مدير المستشفى ورئيس قسم الإستقبال والطوارئ ، والدكتور محمدصبحى نائب مدير المستشفى ، وللفريق الطبى المشارك من الجراحة والتخدير ، وفريق الصيدلة وفريق تمريض العمليات وتمريض التعقيم وفني التخدير وكافة المشاركين فى هذا العمل العظيم ، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري .
كما أكد الأستاذ الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لأهالي البحيرة وتذليل كافة العقبات امام الحالات الحرجة و الطارئة لتقديم خدمة طبية جيدة بمستشفيات البحيره .
وأكد سيادته على أهمية التدريب المستمر لكافة الفئات الطبية ، بما يعود بالنفع على الجميع ، ولما يمثل من أهمية قصوى لرفع كفاءة جميع الفرق الطبية ، وأن الخطط التصحيحية التى تم وضعها لجميع مستشفيات البحيره ، تمت بنجاح ، ووضعت جميع المستشفيات فى اطار دائم من الأفضلية لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطن البحراوي .
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