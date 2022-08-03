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فتح باب التسجيل لمنحة الدبلوم والماجستير والدكتوراة في الدراسات الهلينستية

فتح باب التسجيل لمنحة الدبلوم والماجستير والدكتوراة في الدراسات الهلينستية

كتبت ريم الرحماني

الإسكندرية في 2أغسطس – تعلن مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية عن فتح باب التسجيل لبرنامج الدبلوم التخصصي والماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية من جامعة الإسكندرية، وذلك لخريجي الجامعات، في الفترة من 1أغسطس إلى 15 أغسطس 2022.

وتقوم مكتبة الاسكندرية لأول مرة بفتح التسجيل لدرجة الدكتوراه في الدراسات الهلينستية وذلك للحاصلين على درجة الماجستير في الدراسات الهلينستية أو في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

الجدير بالذكر ان برنامج الدبلوم التخصصي والماجستير والدكتوراه في الدراسات الهلينستية هو نتاج التعاون بين مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، ومؤسسة فاردينويانيس اليونانية، وجامعة الإسكندرية. يتم التدريس باللغة الإنجليزية.

يوفر مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بالتعاون مع مؤسسة فاردينويانيس منحة بنسبة 75% من الرسوم الدراسية للمتقدمين (تطبق الشروط والأحكام).

ويشترط في التسجيل لنيل درجة الماجستير أن يكون الطالب حاصلًا على ليسانس الآثار والدراسات اليونانية والرومانية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير جيد.

أما الطلاب الحاصلون على ليسانس أو بكالوريوس في تخصصات أخرى، فيمكنهم الحصول على دبلوم تخصصي في الدراسات الهلينستية قبل التسجيل لدرجة الماجستير.

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