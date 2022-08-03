سيارة طائشه تصدم طالب الثانوية العامة بسبب سباق علي طريق العلمين واسرته تقدم بلاغا للنائب العام
كتبت ريم الرحماني
لقي طالب ثانوية عامة فى العقد الثاني من العمر مصرعه في حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، وذلك بسبب السرعة الجنونية، فيما طالبت أسرته بالقصاص العادل من المتسبب فى وفاته وتقديمه إلى المحاكمة العاجلة.
الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، ووجود حالة وفاة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة الساحل، رفقة سيارة إسعاف وتبين أن الجثة لشاب يدعى فارس محمد عاشور، 18 عامًا، فيما جرى ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث، بعد أن لاذ بالهرب، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة لبدء التحقيق فى الواقعة.