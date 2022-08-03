سيارة طائشه تصدم طالب الثانوية العامة بسبب سباق علي طريق العلمين واسرته تقدم بلاغا للنائب العام

كتبت ريم الرحماني

لقي طالب ثانوية عامة فى العقد الثاني من العمر مصرعه في حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، وذلك بسبب السرعة الجنونية، فيما طالبت أسرته بالقصاص العادل من المتسبب فى وفاته وتقديمه إلى المحاكمة العاجلة.

الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على طريق الساحل الشمالي، ووجود حالة وفاة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة الساحل، رفقة سيارة إسعاف وتبين أن الجثة لشاب يدعى فارس محمد عاشور، 18 عامًا، فيما جرى ضبط سائق السيارة المتسبب فى الحادث، بعد أن لاذ بالهرب، بينما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة لبدء التحقيق فى الواقعة.

وأفاد شهود عيان، أن فارس تصادف وجوده على الطريق الساحل، فجر أمس الثلاثاء، وجاءت سيارة مسرعة صدمته بقوة وفصلت قدمه عن جسده؛ ما تسبب في وفاته ولاذ قائد السيارة بالهرب. طالبت أسرة فارس بالقصاص العاجل ومحاكمة المتسبب فى وقوع الحادث، لافتين إلى أن سائق السيارة شاب كان فى سباق للسيارات على طريق العلمين امام بورتو جولف مارينا، وأنه صدم فارس وفصل قدمه عن جسده من شدة الصدمة.

وأكد أصدقاء فارس أنه كان ينتظر إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أنه كان طيبا ومتواضعا ومحبا للجميع.

ودشن أصدقاء فارس حملة على موقع التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، للمطالبة بمحاسبة المتسبب فى وفاته.

من جانبها، صرحت جهات التحقيق المعنية فى الواقعة بطلب تقرير الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثة المتوفاة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

ولكن تم اخلاء سبيل المتهم من سراي النيابه بدون ان يتم عمل تحليل مخدرات ولم يتم تفريغ الكاميرات للحادث

مما دفع الاسره للتقدم ببلاغ للنائب العام حتي يتم التحقيق بدون واسطه او ضغوط من المتهم وكلنا ثقه في قصاص مصر العادل