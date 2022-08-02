تطورات الوضع قبيل وصول بيلوسي.. طائرات حربية صينية تحلق فوق مضيق تايوان

وحذرت الصين مرارا من عواقب زيارة بيلوسي إلى تايوان، في حين صرحت الولايات المتحدة يوم الاثنين بأن “قعقعة السيوف” الصينية بشأن الزيارة لن تخيفها.

وأبلغ المصدر وكالة أنباء “رويترز” أنه علاوة على تحليق الطائرات الصينية بالقرب من خط وسط الممر المائي الحساس صباح الثلاثاء ، بقيت عدة سفن حربية صينية قريبة من الخط الفاصل غير الرسمي منذ يوم الاثنين.

وأشار المصدر إلى أن السفن الحربية والطائرات الصينية “ضغطت” على خط الوسط صباح الثلاثاء، وهي خطوة غير عادية وصفت بأنها “استفزازية للغاية”.

وقال مصدر المعلومات إن الطائرات الصينية أجرت تحركات تكتيكية متكررة من خلال “لمس” خط الوسط لفترة وجيزة والعودة إلى الجانب الآخر من المضيق صباح الثلاثاء ، بينما كانت الطائرات التايوانية في وضع الاستعداد في مكان قريب