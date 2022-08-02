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بالعلمين الجديدة.. حمادة هلال وحودة بندق يحتفلان بافتتاح مطعم نجاتي |صور

بالعلمين الجديدة.. حمادة هلال وحودة بندق يحتفلان بافتتاح مطعم نجاتي |صور

كتب: أحمد زينهم

أحيا الفنان حمادة هلال، والمطرب الشعبي حودة بندق، احتفالاً بافتتاح مطعم الفنان محمد نجاتي الجديد “فلوري”، بمدينة العلمين الجديدة، بتقديم باقة مميزة من أشهر أغانيهما والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

ومن جانبة أعرب الفنان محمد نجاتي، عن امتنانه وسعادته الكبيرة، لـ حمادة هلال وحودة بندق، ووجهه لهم الشكر على موقفهم تجاهه وعلى فقرتهم التي تفاعل معها الجمهور بالمطعم بشكل غير مسبوق، لدرجة إن عدد هائل من معجبي حمادة وبندق كانوا يشاهدون الحفل من خارج المطعم نظرا لكثافة أعداد الجماهير بالداخل.

ويعد هذا الحفل الذي قدمه كلا من حمادة هلال وحودة بندق الحفل الثاني الذي يقام في مطعم “فلوري”، في الساحل الشمالي بالعلمين الجديدة، حيث أحيا الحفل الأول المطرب الشعبي أحمد شيبه ولاقت الاحتفالية نجاحا كبيرا.

يأتى ذلك مع افتتاح الفنان محمد نجاتي بالشراكة مع رجل الأعمال محمد اباظة فرع مطعم فلوري في الساحل الشمالي بالعلمين الجديدة، والتي تعد أولى مشروعات نجاتي في عالم البيزنس داخل مدينة العلمين، والتي حرص عدد كبير من نجوم الفن على مساندته والحضور لتهنئته.

وحضر الافتتاح كلا من الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومحمد لطفي، وعصام كاريكا، والمنتج بلال صبري، محمد عز، وطارق صبري، ومها أحمد وآخرين من نجوم الفن والمجتمع.

وقدم الفنان محمد نجاتي خلال الافتتاح أغنية بصوته وهي “أنا بيزنس مان”، وسط تفاعل كبير من الحضور، كما حرص عصام كاريكا على مشاركته الغناء وقدم مجموعة من أشهر أغانيه واستمر حفل الافتتاح حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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