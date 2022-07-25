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تعاون العربية للتصنيع وإتحاد المستثمرين لتحقيق التكامل الصناعي
تعاون العربية للتصنيع وإتحاد المستثمرين
لتحقيق التكامل الصناعي
كتب : ماهر بدر
أكد الفريق “عبد المنعم التراس” رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا ,وتحقيق التكامل الصناعي وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الإستيراد.
جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع والإتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين “إتحاد المستثمرين”.
في هذا الصدد، أشاد “التراس” بخبرات إتحاد المستثمرين ودوره الهام في تعزيز فرص الإستثمار وتطوير وتحديث مجالات الصناعة الوطنية المختلفة ،موضحا أنه تم الإتفاق علي التعاون والتكامل الصناعي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ .
في هذا الصدد , أوضح “التراس” أنه تم الإتفاق علي تلبية إحتياجات إتحاد المستثمرين في العديد من المجالات ومنها نظم الإحتراق في مختلف الأنشطة الصناعية والتطبيقات الخدمية , ومعايرة الأجهزة الصناعية والطبية وتصنيع قطع الغيار للمعدات الصناعية والتحول الرقمي والميكنة والأرشفة الإلكترونية والأنظمة والإلكترونيات والخدمات الأمنية وأنظمة كاميرات المراقبة والمعامل الهندسية ومختلف أنواع التجهيزات للمستشفيات والمشروعات الهندسية والأثاث ومحطات الطاقة الشمسية والنظم الموفرة للطاقة والمياه والأجهزة الرياضية , والعديد من المجالات بما يخدم خطط وإستراتيجيات التنمية بالدولة.