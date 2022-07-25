اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر ارتفاع ميزانية البنك الي 34 مليار لتنمية المجتمع

اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر

ارتفاع ميزانية البنك الي 34 مليارلتنمية المجتمع

كتبت سعادحسنين

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي حيث تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق ومناقشة تقرير متابعة قرارات مجلس الادارة .

وصرحت القباج بأن بنك ناصر الاجتماعى يعتبر من رواد البنوك الاجتماعيه والاسلامية فى مصر وأحد الركائز الحقيقية لتنمية المجتمع وذلك من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسه ماليه تتولى وظيفة اجتماعيه واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الأستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع وذلك من خلال فروعه المنتشره بجميع أنحاء الجمهورية والتى تبلغ 95فرع وعدد 29 وحده بالجامعات موضحة انه تم خلال الاجتماع مناقشه مشروع الموازنه للعام المالى 2022/2023 حيث تم تقديرها بمبلغ 29.5 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه ربط العام المالى 2021/2022 بزيادة قدرها 1.7 مليار جنيه وبنسبة زيادة 6% حيث تم مراعاة عند اعداد مشروع موازنه البنك ان تتماشى مع نمط مشروع الموازنه العامه للدوله بهدف تعظيم موارد البنك لخدمه الاغراض الاجتماعيه وتشجيع الادخار للافراد والهيئات وقبول الودائع الاستثماريه .

وأكدت القباج انه تم وضع خطه استثماريه طموحه تم تقدرها بمبلغ 684 مليون جنيه تشمل استكمال لنشاء المركز الرئيسى للبنك بمدينة 6 اكتوبر بالاضافه الى التوسع فى انتشار فروع البنك ببعض المحافظات من خلال مقرات جديدة وكذالك العمل على تطوير الفروع الحاليه هذا بالاضافه الى تطوير شامل بمنظومه الحاسب الألى بما يتناسب مع التكنولوجيا الحديثة حيث سيتم التعاقد مع core banking حديث يسمح بزيادة قاعدة بيانات عملاء البنك ويسمح بإيجاد منظومة آلية تساعد في ارضاء العملاء وتحسين تقديم خدمات البنك المختلفة .

وفي ذات السياق افاد محمد عشماوي انه تم خلال الاجتماع مناقشة اهم ملامح المركز المالي للبنك في 30 يونيو 2022 بشكل مبدئي قبل الاعتماد النهائي حيث تشير المؤشرات ان ميزانية البنك بلغت في 30 / 6 / 2022 ما قدره 34 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى فى 30 / 6 / 2021 البالغة 29 مليار جنيه كما بلغت ارباح البنك في 30 / 6 / 2022 ما قدره

1.74 مليار جنيه مقارن بنفس الفترة من العام المالي السابق والبالغة 1.53 مليار جنيه بزيادة قدرها 210 مليون جنيه بنسبه نمو 14% عن الفترة المماثلة و تطور حجم التمويلات الممنوحه للعملاء حيث بلغت في 30 / 6 / 2022 ما قدره 23 مليار جنيه بنسبة تطور عن المحقق فى30 / 6 / 2021 قدرها 15 % وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأه كشريك اساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه لعدد 291 ألف سيدة.

واوضح عشماوي انه تم ايضا مناقشة البروتوكولات التي قام البنك بتوقيعها مؤخرا خلال العام المالي مع اكثر من جهه في إطار توسيع قاعدة التعاون والربط مع الجهات السيادية والجهات الفاعلة لتوصيل خدمات الدولة وتقديمها لعملاء البنك بشكل ميسر مثل منافذ بيع منتجات القوات المسلحة من خلال كروت ميزة والتي بلغ اجمالي عدد البطاقات المصدرة 2.7 مليون بطاقة هذا بالاضافة الي التوسع في حسابات الإدخار الاجتماعي من خلال الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعية الشرعية والكنيسة الأرثوذكسية لرعاية الاطفال الايتام من خلال منظومة اولادنا مستقبلنا كما تم التوسع ايضا في انشاء الصناديق الاستثمارية لرعاية الاطفال والمتفوقين وذوي الاعاقة مثل صندوق ” عطاء” لدعم ذوي الاعاقة وصندوق ” اولادنا مستقبلنا” لدعم الاطفال مؤكدا ان البنك قام بخطة جديدة نحو ميكنه لجان الزكاة بالبنك لضمان وصول الزكاة لمستحقيها وتبلغ عدد لجان الزكاة بالبنك 3413 لجنه وبلغت مصارف الزكاة والتبرعات 791 مليون جنيه

واشار عشماوي انه تم ايضا مناقشة امكانية اشتراك البنك في مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين علي القيام بتلك الخطوة وذلك من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بسعر عائد منخفض كما تم مناقشه اشتراك البنك فى مبادره التمويل العقارى الصادرة عن البنك المركزى لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد مخفضة وفى ضوء الكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى فى 13 يوليو 2021 لمحدودى ومتوسط الدخل وللكتاب الدورى الصادر عن البنك المركزى فى 4 اكتوبر 2021 لفئة متوسطى الدخل

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