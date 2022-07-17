بناءا على توجيهات محافظ القليوبية حى غرب شبرا الخيمة يشن حملة إشغالات على شارع 25 مايو بقيادة ماهر
حى غرب شبرا الخيمة
تنفيذا لتعليمات وتوجيهات معالى الوزير محافظ القليوبية اللواء / عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وتحت اشراف وقيادة السيد اللواء/ ماهر هاشم رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس إيهاب مهدى نائب رئيس الحى بأصدارة تعليماتة لادارة الاشغالات برئاسةالأستاذ عادل رشدي مدير الاشغالات بحى غرب شبرا الخيمة وجهد كبير من إدارة الاشغالات بحى غرب شبرا الخيمة تم شن حملة مكبرة لرفع الاشغالات من ش 15 مايو التى تعوق حركة المرور والمارة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية .
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