شباب بهتيم يتصدر مجموعة القليوبية بالفوز على البلاستيك بهدف ل مرعى
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق شباب بهتيم مواليد 2001 بقيادة أحمد صديق فوزا غاليا على فريق شباب البلاستيك بقيادة حسين عبدالفتاح بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب بهتيم ضمن منافسات الدوره الرباعية لبطولة القليوبيه للشباب .
جاءت المباراه متكافئة المستوى بين الفريقين منذ بدء اللقاء وتبادل الهجمات بينهم ،لكن تمكن اللاعب كريم ايهاب مرعى من تسجيل هدف مبكر لفريق بهتيم لينتهى اللقاء 1/0 لصالح فريق بهتيم .
بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق بهتيم للنقطه 9 متصدرا المجموعه،بينما توقف رصيد فريق البلاستيك عند النقطه 7 فى المركز الثانى ،بعد تعادل فريق شبين القناطر صاحب المركز الثالث برصيد 6 نقاط مع فريق العبور دون اهداف فى المباراه التى أقيمت بينهم اليوم فى نفس التوقيت.
حضر اللقاء عدد كبير من جمهور الفريقين ومجلس إدارة نادى بهتيم على رأسهم المستشار سمير الزهار رئيس مجلس الإدارة والكابتن ابراهيم هيكل المشرف العام على قطاع الكره والاستاذ وائل غمرى عضو المجلس،الاستاذ خالد شندى، الاستاذ عبدالكريم ، والجهاز الفنى لفريق الكره الأول بقيادة أحمد إبراهيم ،ومصطفى حسين ، ومن الجانب الاخر الكابتن طارق حسن مدير قطاع الكره بنادى البلاستيك والكابتن وليد السعيد عضو الجمعيه العموميه وعدد كبير من محبى نادى البلاستيك .