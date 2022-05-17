(رحلة وحوار)
الشاعرة والفنانة التشكيلية العراقية
باسمه الحسن
-ارسم لأكتب واكتب لأرسم
-الرسم والشعر لهما احساس متزاوج لاينفصلان فهما صديقاي منذ الصغر
حاورها
صبري السعدي
…كما عودناكم احبتي القراء ان نسافر معا الى مدينة وبقعة من بقاع العالم فمرة نحط رحالنا في مدن وطننا العربي ومرة نحط الرحال بمدينة خارج الوطن لنلتقي ونحاور مبدع او مبدعة وكل هذه النعم بترحالنا من الله سبحانه وتعالى الذي انعم علينا بها بعد ان كانت صعبة المنال بسبب الحدود والفيزا واجراءات حالت بيننا وبين من نتمنى لقائهم فجاء الانترنت ليحملنا على بساط الريح ونعبر كل الحدود بدون ان يتعرضنا حارس حدود ولا من يستوقفنا لتأشيرة ونصل الى مانريد وها نحن اليوم انطلقنا من مدينة سومر واكد من مدينة ابراهيم الخليل عليه السلام مدينة اول حرف سومري علم البشرية الكتابة ولكن في هذه الرحلة لانعبر الحدود ونتجول بين محافظات العراق ونتجه الى ثغر العراق الباسم البصرة الحبيبة وايضا نختصر المسافة بنعمة الانترنت لنلتقي بفنانة وشاعرة لفتت انتباهنا عندما التقيناها في احدى المعارض التشكيلية فهي تجمع بين موهبة الشعربقائدها الجميلة وموهبة الفن التشكيلي بلوحاتها التي تسر الناضر تعالو معنا في هذه الرحلة لنتعرف واياكم على الفنانه التشكيليه والشاعرة باسمة الحسن .
صبري السعدي_
من هي باسمه الحسن لنتعرف على بداياتك مواهبك نشاطاتك في الشعر والفن التشكيلي؟
باسمة الحسن_
باسمه مكطوف جعفر والاسم الفني باسمه الحسن
البصره فنانه بالفطره حيث تدربت بنفسي على الرسم دون اخذ دروس او دورات بالرسم مدرسه علوم الحياة اقمت معرضي الشخصي الاول( كما وعدتك ابي) عام 2019 في المؤسسة العراقيه لرجال الثقافه والاعلام في البصره
اقمت معرضي الثاني( قصائد ملونه) في قاعة نقابة الفنانين في البصره 2021
اشتركت بالعديد من المعارض الواقعيه
– معرض حضارات 2في السليمانيه
-معرض تجليات في الموصل /القيت فيه قصيدة عن الموصل
-معرض ريشه ولون في النجف /القيت فيه قصيدة عن النجف
-معرض امارجي في لبنان على قاعة المركز الثقافي الروسي/القيت فيه قصيدتان الاولى لبنان والثانيه العراق
-معرض نقابة الفنانين في البصره
-معرض الفيحاء الثقافي في البصره الثاني 2021
-معرض الفيحاء الثقافي الثالث في البصره
2022
-معرض باليته سومريه في ذي قار الاول 2021
-معرض باليته سومريه الثاني في ذي قار 2022
-معرض هن مبدعات على قاعة الرواق في الناصريه
-معرض رسائل ملونه الى سومر في الناصريه
-عضوه نقابة الفنانين البصره
-عضوه الاتحاد الدولي للادباء والكتاب العرب
-ولي العديد من المشاركات في المعارض الافتراضيه
-اختيرت احدى لوحاتي كغلاف لديوان شعر (امارة الياسمين)للشاعره خديجه بوذكري
-كانت لي بدايات مع الشعر والرسم منذ صغري ولكني تركتها بعد انشغالي بتربية الاولاد وبعد اكمال رسالتي في تربيتهم اعدت نشاطي بالرسم والفن وان شاء الله سيصدر لي ديوان شعر عن قريب
-نشرت لي بعض القصائد في بعض المجلات والصحف الالكترونيه والورقيه منها – بيارق نيوز
-الحقيقه -النهار -مجلة الشرارة-مجلة شواطيء الفرات -مجلة القيصر وان شاء الله سيصدر لي عن قريب ديوان شعر.
صبري السعدي_
هل هناك مهتم بالابداع في العا ئلة شجعك واخذ بيدك في بداية الطريق أم من خارج العائلة؟
باسمه الحسن_
نعم سابقا كان والدي رحمه الله والان زوجي واولادي هم سندي في كل تطلعاتي سواء الادبيه والفنيه
صبري السعدي_
حدثينا عن تفاعل المجتمع العراقي مع المرأة المبدعة والمؤسسات التي ترعى ابداعها؟
باسمه الحسن_
المجتمع العراقي وبالخصوص البصري شعب متفتح ويحب تشجيع الادباء والفنانين وخاصة المراة حيث نجد انبثاق العديد من المؤسسات النسوية الداعمة لمواهب المراة
صبري السعدي_
ماذا اضاف لك الاتنترنت والتواصل مع مبدعين من جميع بقاع العالم؟
باسمه الحسن_
للانترنت اهميه في التعارف بالاصدقاء واختيارهم فالنشر عن طريق الانترنت ساعد كثيرا على التعاون والاشتراك مع مؤسسات والمنتديات الثقافيه
صبري السعدي_
تكتبي الشعر اضافة الى انك فنانة تشكيلية .. من هو الاقرب الى نفسك من هذه الفنون؟
باسمه الحسن _
ارسم لأكتب واكتب لارسم الرسم والشعر لهما احساس متزاوج لاينفصلان فهما صديقاي منذ الصغر
صبري السعدي_
نشاطاتك خارج محافظتك ان كانت معارض للفن التشكيلي او مهرجان للشعر ماذا اضافت لك هذه النشاطات؟
باسمه الحسن_
اي لقاء فني او ادبي يعني زيادة ثقافة ومعرفه وزيادة عدد الاصدقاء بنفس التوجه
صبري السعدي_
اذا تركنا لك الخيار لتقدمي لنا من قصائدك فبماذا تتحفينا؟
باسمه الحسن_
الرحيل ولا سماحَ
لمن إستباح َأذيتي
ولا سماح لمن سمحَ
للرحيلِ فكرتي
البعدُ اجمل في نقاءِ الهوى
والصد اجفى من قلبِ متمردِ
سئمت التحدي في وصالهم
اصابني الوهن ْ
اصابني المللْ
اثرت على نفسي
سعادة َروحهم
وتجرعت على نفسي
كبريائي
لقاءٌ ولقاءٌ ولقاء
ثم صد ٌ
لسوء فهم وجفاء
انه الغباء
رحلوا وكان الفراق
عادوا ومازال الفراق
تاهت في غربة الروح كلماتي
رحيل ً…رحيل
صوتُ مدوي
افزعَ المستحيل
رحيل بلون الغضب
لاوعدٌ ليوم مرتقب
مات َاللقاء
في حضن المكان
فبكاه يأس
اللاعودةِ
واللاامان
لكن
هيهات يغلبني الحنين
ويحط في رحالي الانين
انا الباسقةُ ايثار
ووجد وحب
لايخذلني ابدا
مااسمه الرحيل
صبري السعدي_
في اول خطوات الكثير من المبدعين تأثروا بمن سبقهم ورددوا قصائدهم فهل حصل معك هذا التأثروبمن؟
باسمه الحسن_
كنت اقرا الشعر كثيرا منذ الصغر بانواعه الحر والعمودي ولكني لم اتاثر بشاعر محدد ربما بدر شاكر السياب ونازك الملائكه احببت شعرهما
صبري السعدي_
هل هناك دعم للاديب والفنان التشكيلي من المؤسسات الحكومية والادبية؟
باسمه الحسن_
لايوجد اي دعم حكومي سواء للفنان او الاديب
صبري السعدي_
كنا سعداء بحوارك ونتمنى لك ولجميع ادباء العراق والفنانين التشكيلين النجاح والتألق الدائم؟هل من كلمة اخيرة ؟
باسمه الحسن_
شكرا جزيلا ومباركة جهودكم وعملكم الدؤوب في تعريف المتلقين بالادباء والفنانين
صبري السعدي_
وفي نهاية هذا الحوارلايسعنا الا ان نتقدم بالشكر والامتنان للمبدعة الشاعرة والفنانة التشكيلية باسمه الحسن ونتمنى لك التوفيق والنجاح الدائم ان شاء الله..
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