بناء على توجيهات محافظ القليوبية حى شرق شبرا الخيمة يشن حملة على الاشغالات ويضبط عدد كبير من الشيشة بالاشتراك مع شرطة المرافق
فى اطار التصدى لظاهره الاشغالات والمخالفات الاجهزه التنفيذيه بحى شرق تقوم بالتعاون مع شرطه المرافق بحمله اشغالات بمنطقه بطن الجبل شارع ٥٩ مجارى وشارع ترعه الشابورى
طبقاً لتعليمات السيد معالى الوزير محافظ القليوبية اللواء /عبد الحميد الهجان وتوجيهات السيد اللواء / خالد فوزى رئيس حى شرق بالتصدى لجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصه ظاهره الاشغالات .
فقد قامت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع شرطه المرافق اليوم الاثنين ١٦ / ٥ للتصدى لظاهره الاشغالات واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه و التى تخالف قوانين الاشغال العام بمنطقه بطن الجبل شارع ٥٩ مجارى وشارع ترعه الشابورى وقد اسفرت الحمله عن رفع الاشغالات الموجوده كما تم مصادره ١٧ شيشه لمقهى تخالف قوانين حظر تداولها كما تم اجلاء الباعه الجائلين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
واكد رئيس الحى بأن الحملات مستمره للقضاء على ظاهره الاشغالات والزام الجميع بالقانون وانه لا تهاون مع المخالفات والتصدى لها بكل حزم ولاسيما التعدى على أملاك الدوله لحين عوده الانضباط .