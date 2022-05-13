عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ قيادة تستحق القلادة
كتب محمود علوان
العلم وحده لا يكفي إنما يحتاج إلى ثقافة تقويه وتؤيده ليُكَوِنا معاً شخصية متميزة وهل كلاهما يكفي لتكون الشخصية متفردة بالطبع لا فالعلم والثقافة ينقصهما الأخلاق لتكون الشخصية متفردة وفي إطار الأخلاق تجد الكثير من المترادفات مثل التواضع وحسن اللقاء وأدب الحوار والتأدب مع الجميع من تعرف ومن لا تعرف جميعها مترادفات إذا اجتمعت في إطار الأخلاق زينتها وجملتها و إذا زاد التحلي بسمات شخصية مثل بهاء الطلعة وجمال الروح وكاريزما المحبة التلقائية التي تغمر من يعرفك لأول وهله يراك فيها والسمت الطيب .. كل هذا وأكثر إذا اجتمعت في شخص واحد فكيف يكون الحال ؟
صولات .. جولات .. معارك .. انتصارات ..انكسارات .. مواجهات وغيرها الكثير والكثير من أمواج الحياة التي تلاطم في الإنسان لتصنع منه حالة فريدة تُشكل فردانية وتوهج وبريق للشخص الذي مرت به لأنها ستكون بمثابة الخبرات المتراكمة التي تصنع قائداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى ..
معايشة للمتميزين وذوبان في مناقبهم ومآثرهم ومعرفة بكنه التميز وتفاصيله تتجمع وتتمخض ليخرج من رحمها إنساناً فوق مستوى البشر العاديين ..
روعة طلعتة ونقاء سريرته وعطر سيرته تؤكد أننا أمام شخص غير العاديين شخص معرفته كنزٌ ثمين . والقرب منه والتحلي بما لديه من خبرات وثقافات ومعارف تجعل مجرد رؤياه يتملكك شعور بأنك حقاً أمام فارس من فرسان العصور الوسطى أو أمام فرعون أصيل أو نبيل من نبلاء أوربا أو باشا من باشاوات الأتراك .. حقاً شخصية يفوز من يعرفها بالكثير ويغنم منها الكثير بما يفيض به بحرها الزاخر من كل ما يطيب للنفس أن تناله أو تستحوذ عليه ..
بالفعل نحن أمام شخص كلماتنا فيه لا تعدو مرور خيط رفيع في بحر غزير من الأخلاق والمآثر التي يتحلى بها ويملكها ..
الأستاذ الدكتور/ طارق لبيب محمد عمارة.
عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ.
نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية المركزي ورئيس قطاع شمال الدلتا.
نائب رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين بوزارة التربية والتعليم.
رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة كفرالشيخ.
الرئيس السابق للجمعية الإقليمية لفتيان الكشافة بكفر الشيخ واللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات بمحافظة كفرالشيخ.
عضو بيت العائلة المصرية بكفرالشيخ.
رئيس مجلس جمعية أمناء الصحة بمحافظة كفرالشيخ.