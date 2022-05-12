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بمشاركة حزب التحرير المصرى تحالف الاحزاب السياسيه ويقرر موافقة جميع الأحزاب لدعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطنى
بمشاركة حزب التحرير المصرى تحالف الاحزاب السياسيه ويقرر موافقة جميع الأحزاب لدعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار الوطنى
متابعة ابراهيم عيسى
شارك حزب التحرير المصرى بحضور الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس الحزب والنائب السيد حجازى نائب أول رئيس الحزب فى إجتماع الساده رؤساء الأحزاب السياسية الذى عقد بمدينة القاهره وبحضور ٤٥ رئيس حزب سياسي وممثلين عن تحالف العمال وتحالف المرأة والعديد من القنوات التلفزيونيه على رأسها القناة الأولى ومراسلين الصحف القوميه والمواقع الاخباريه كما حضر النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب ممثلا عن تنسيقية شباب الاحزاب .
بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقه على أرواح شهداء الوطن كما تحدث الساده رؤساء الأحزاب السياسية وطالبوا جميعا من ضرورة الردع الشديد للإرهابيين حتى تقتلع جزوره تماما عن أرض الوطن وثمن الاجتماع دور القياده السياسيه والقوات المسلحه والأمن فى مكافحة الإرهاب
كما وافق جميع الحاضرون على المشاركه فئ الحوار الوطني الشامل الذى دعا إليه السيد رئيس الجمهورية حيث طالب الدكتور ممدوح عبدالحكيم رئيس حزب التحرير المصرى بتغير النظام الانتخابى الحالى والذى لا يتناسب مع طبيعة الشعب المصري حيث قال إن نظام القائمه المغلقه اخل بحقوق الشعب كاملة حيث هناك نواب لم تراهم دوائرهم حتى الآن منذ أن ذهبوا ليحلفوا أليمين وهناك دوائر انتخابيه تتكون من ثلاثة مراكز ولم يمثلها نائب واحد في مجلس الشيوخ لا بالقائمه ولا الفردى ولا بالتعيين وعلى سبيل المثال بلقاس والستامونى وجمصه دقهليه بل الأغرب من ذلك خلوها من حقها كاملا فى مقاعد النواب نظام القائمه فقد تخلى المنظمون عن مقعد من مقعدين للتساوى بعدد المقاعد الفرديه وهما اثنان تطبيقا لقانون الإنتخابات خمسون بالمائه فردى ومثلهم بالقائمه كما طالب عبدالحكيم بضرورة النظر فى محيط ونطاق الدوائر الإنتخابية فليس من المعقول أن يكون نائب من القاهره ممثلا عن شعب الدقهليه والغربيه وكفر الشيخ فكيف يتواصل مع المواطنين للتخفيف عن اعبائهم الخدميه.
طالب عبدالحكيم بعودة تبعية لجنة الاحزاب السياسيه إلى مجلس الشيوخ كما كانت وقت مجلس الشورى حيث نقلت لمحكمة النقض بسبب إلغاء مجلس الشورى الأمر الذى زاد من صراع الاحزاب بكافة أنواع المحاكم والان بعد عودة المجلس بمسماه الجديد فلا يوجد سبب وليس من المعقول أن تتبع الأحزاب لمحكمة النقض وهى عمل سياسي شعبى تطوعى .
قدم عبدالحكيم تحيات قيادات حزب التحرير المصرى بكل انحاء الجمهوريه لرؤساء الاحزاب السياسية والقوى الوطنيه الحاضره ونقل إليهم اطيب التهانى بمناسبة أعياد القيامه والفطر وتحرير سيناء.
أصدر التحالف بيانا ختاميا مشتركا والذى ألقاه النائب تيسير مطر عضو مجلس الشيوخ وأمين عام التحالف يؤكد فيه عن دعم تحالف الاحزاب السياسيه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وموافقة الجميع على الحضور والمشاركة في الحوار الوطنى الذى دعا سيادته اليه فى حفل افطار الاسره المصريه
كما كان للنائب السيد حجازى نائب أول رئيس حزب التحرير المصرى العديد من التصريحات الاخباريه فى القنوات التلفزيونيه الخاصره لتغطية الحدث الكبير.