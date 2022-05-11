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محافظ دمياط تلتقى مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى

محافظ دمياط تلتقى مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى

وتشهد فعاليات توزيع أجهزة كهربائية على العرائس الايتام بمبادرة أطلقتها المجموعة بمناسبة العيد القومى للمحافظة
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استقبلت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، الدكتور ممدوح العربى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربى، حيث تناول اللقاء الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، استعراض المبادرات التى تُطلقها مجموعة العربى، لخدمة المجتمع، حيث تم بدأها بمحافظة دمياط منذ عام ٢٠١٨ وذلك ضمن ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية ..

كما ناقشت المحافظ و نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، آليات مد جسور التواصل لتنفيذ عدد أكبر من المبادرات بالمحافظة، وفى ختام اللقاء،، تسلمت “الدكتورة منال عوض” درع مجموعة شركات العربى تقديرًا لجهودها المبذولة بكافة المجالات..

و بمبادرة أطلقتها المجموعة،، شهدت “المحافظ” فعاليات توزيع ٦٠ جهاز كهربائى منزلى على ١٥ عروسة من الأيتام، حيث تضمنت الأجهزة ثلاجات ومراوح وغسالات وخلاطات، كما هنأت العرائس وأسرهم، معربة عن أصدق امنياتها لهن بحياة سعيدة.

فيما وقد ثمنت “محافظ دمياط” جهود مجموعة العربى بمجالات المشاركة المجتمعية بالمحافظات المختلفة، وذلك إيماناً بأهمية تكاتف الجميع لرعاية المواطنين وتوفير حياة كريمة، اتساقًا مع رؤية الدولة فى هذا الخصوص، مشيرة إلى أن قيام المجموعة بإهداء منتجاتها إلى العرائس الايتام يعكس اهتمامها بجميع الفئات.

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