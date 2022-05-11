محافظ القليوبية يقود حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة النظافة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة
محافظ القليوبية يقود حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات ومتابعة النظافة بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ويتفقد معدلات التنفيذ لأعمال تطوير كوبري أحمد عرابي
أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبيه على تكثيف حملات رفع كافة الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، وخاصة التي تتسبب في إختناقات مروريه وتعطيل للمرور وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات ومتابعة أعمال رفع مستوى النظافه بالشوارع الرئيسيه والفرعية مُشدداً على ضرورة إعادة الإنضباط إلى الشارع، وأن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحد من ظاهرتي إشغال الطريق والتعديات علي أرصفة الماره.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها “المحافظ” مساء أمس الثلاثاء والتي إمتدت لبعد منتصف الليل بشوارع حي غرب وشرق شبرا الخيمه وحرصه علي المتابعه الميدانيه المستمره لسير مختلف الأعمال علي مستوى المحافظه
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حيث تم المرور علي الشوارع الرئيسيه والفرعية بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمه لرفع إشغالات الطريق والتعديات علي أرصفة الماره ورفع الحجاره والبلدورات أمام المحلات التجاريه والإزاله الفوريه لأي تعديات من المحال علي حرم الطريق وكذا الاعلانات المخالفة وغير المرخصه ومخالفات المقاهي من وضع كراسي علي أرصفة الماره وتقديم الشيش.
وقد أسفرت الحمله عن تحرير٣٠ محضر إشغال طريق، ١٥محضر نظافه عامه، وإزالة ٢٥ تنده ثابته مخالفه للقانون، بالإضافة لإزاله فوريه لـ٨٥حاله تعددت مابين سلالم أمام محال تجاريه متعدين علي أرصفة الماره، وأحواض زرع بمنتصف الرصيف، وأسوار حديديه وأسوار بالطوب علي جانبي المحلات، وأرضيات خرسانيه لمعارض بيع سيارات، كما تم إزالة ٥٠إعلان مخالف، وإزالة٢٠وصلة كهرباء مخالفه، ومصادرة ١٥شيشه تم ضبطها بإحدى المقاهي المحظور فيها تقديم الشيش بناءً علي قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، وتمكنت الحملة من رفع تلك الإشغالات التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات ومصادرة كل المضبوطات وإزالة جميع التعديات .
وشدد “محافظ القليوبية”على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركه المروريه والمارة، والتنبيه على أصحاب المحال التجاريه بعدم تجاوز
المساحات المخصصه لهم، مؤكداً إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق تِباعاً علي مستوى المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.
وفي ختام الجولة تفقد “الهجان” أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لرصد معدلات التنفيذ والمتابعة الدقيقة لمراحل إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على تنفيذ المشروع في المدة الزمنية المحددة له، وقد تم الإنتهاء من عمل شدات الخشب تمهيداً لصب أسوارالكوبري من الجهتين بطول ٤٠٠ متر بنسبة مئوية 60% وجاري إستكمال الأعمال .
جاءت الحملة بحضور كلاً من اللواء/أحمد علي مرزوق رئيس مركز ومدينة شبرا الخيمة، اللواء/ماهر محمد كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة والأستاذ/ مختار شداد نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة ، المقدم/حسين الكيلاني مدير إدارة شرطة المرافق بالقليوبية والمقدم/حسام عشيري رئيس شرطة المرافق بشبرا الخيمة والرائد/ وحيد أبوزيد نائب مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة .