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محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توزيع أجهزة عرائس على 6 فتيات من الأيتام وغير القادرين بمناسبة قرب زفافهم

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان توزيع أجهزة عرائس على 6 فتيات من الأيتام وغير القادرين بمناسبة قرب زفافهم

شهد اليوم عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية والأستاذ الدكتور/ جمال سوسة رئيس جامعة بنها الإحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن الإجتماعي لتوزيع أجهزة عرائس على عدد 6 فتيات من الأيتام وغير القادرين وذلك بحضور العميد أ.ح/ عبد اللطيف أبو الخير المستشار العسكري للمحافظة والأستاذ/ خالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتور/ محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية .
حيث قام المحافظ بتوزيع الأجهزة الكهربائية على العرائس الأيتام وقد شملت غسالات، وثلاجات، وبوتاجازات، وحجرات نوم، ومفروشات، وبعض مستلزمات تجهيز العرائس لكل فتاة بإجمالي 6 فتيات من غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة، حيث قدم المحافظ التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم .
وقال محافظ القليوبية، خلال كلمته بالاحتفال إن القرآن الكريم والسنة المطهرة شددت على كفالة الأيتام وعدم

تركهم وحرصت على تربيتهم في جو تسوده العزة والرحمة والالتزام بقواعد القيم و الإنسانية والأخلاق لبناء المجتمع مؤكدا على رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ وأن الشريعة الإسلامية حملت لنا الكثير من التعاليم٬ التي تأمر برعاية اليتيم، مطالبا العرائس وأزواجهن بالتحلي بالصبر وحسن معاملة أحدهم للآخر لبناء أسرة مستقرة يسودها الود والحب والتسامح مقدما لهم التهنئة بمناسبة الزواج السعيد داعيا الله عز وجل أن يجعله زواجا سعيدا وأن يرزقهم الله الزرية الصالحة .

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