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أستغاثة يرسلها أهالي قرية الشقر للسيد محافظ القليوبية
أستغاثة يرسلها أهالي قرية الشقر
للسيد محافظ القليوبية
كتب / مجدي خليل
قرية الشقر مركز كفر شكر قليوبية والتي يبلغ تعداد سكانها أكثر من عشرون الف نسمة تفتقر لأغلب الخدمات ويرفع الأهالي مطالبهم للسيد محافظ القليوبية لسرعة أنهاء مشروع الصرف الصحي حيث أصبحت مساكن القرية تعوم علي برك من المياه الجوفية يقول المواطن السيد محمد مجموعة المياه القديمة أصبحت مقلبا للقمامة ولا تستفيد منها الدولة في شئ 14 قيراط بالتمام والكمال يمكن الأستفادة منها بعمل عمارات سكنية لحديثي الزواج من بسطاء القرية الذين يعانون مرارة العيش والبحث عن سكن أم نتركها هكذا مصدرا للأمراض والأوبئة ويستمد منه الحديث أحمد عبدالله سنترال الشقر تم أغلاقه فهل لنا أن نطالب بأستقطاع جزء منه لعمل سجل مدني يخدم بلاد الوحدة المحلية نتمني ان يستمع لنا المسؤلين فنحن قرية خارج نطاق الخدمة حتي مركز الشباب في القرية الأم للوحدة المحلية لايوجد به ملعب ويفتقر لأغلب الأنشطة ،