في زيارته الأولى لمصر .. حوار خاص مع اللاعب العماني راشد بن زويد الزعابي.
كتب: خالد البسيوني.
أكد اللاعب العماني راشد بن زويد الزعابي أن مصر تشهد طفرة كبيرة في المجال الرياضي، وجهود مستمرة من وزارة الشباب والرياضة لدعم الشباب، انتصارات كبيرة حققها المنتخب المصري في البطولات الأخيرة، كل الاحترام والتقدير من الشعب العماني للمنتخب المصري.
وأضاف راشد بن زويد الزعابي اللاعب العماني، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في المجال الرياضي نتيجة الدعم المتنامي من الدولة المصرية للقطاع الرياضي ومختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط، وانعكس ذلك في البطولات العظيمة التي حققتها المنتخبات الرياضية هذا العام.
أشاد الزعابي، في زيارته الأولى لمصر، بجهود وزارة الشباب والرياضة في ملف تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية مما أسهم في إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة.
كما أشاد بالجهود التي بذلها لاعيبة المنتخب المصري والاطقم الفنية المنتخب في مبارة مصر والسنغال الأخيرة، فرغم عدم تأهل مصر لكأس العالم ٢٠٢٣ إلا أنها استطاعت أن تحظى باحترام وتقدير مختلف الدول العربية خاصة الشعب العماني.
وكان قد لعب الزعابي في نادي السلام العماني في مرحلة الناشئين حتى وصل إلى نادي عمان أحد أكبر الأندية بالسلطنة، وأصبح قائد الفريق، كما يعتبر راشد بن زويد من أشهر مهاجمين نادي عمان الرياضي.
وحقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته الكروية منها: كان ثاني هدافي دوري الدرجة الأولى لموسم ٢٠١٦/٢٠١٧، والوصول لنصف نهائي في كاس حضرة صاحب الجلالة ٢٠١٧-٢٠١٨، وأسس فريق ابوبقره الرياضي، التابع لنادي السلام، ويعتبر من أشهر الفرق بسلطنة عمان.