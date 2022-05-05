عاطل يبتر أصابع شاب ضربة بالسيف في فارسكور
كتب عبده خليل
ضرب جاره بالسيف واصابة بعاهة مستديمة، تلك المقولة تلخص جريمة نفذها عاطل بحق جاره بقرية ابو جريدة بمركز فارسكور ، بسبب وجود خلافات بين الطرفين،
ما أدى إلى اصابتة بمنطقة الرسغ الايمن وتهشم العظام به تماما وظهور لحم اليد،
تفاصيل التحقيقات مع المجني علية
أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم محمد يسرى ياسين حجازى عاطل ومقيم بقرية ابو جريدة مركز فارسكور ، شرعا في قتل المجني عليه محمد نعيم نبية حمودة ، عمدًا مع سبق الإصرار، على إثر خلاف بينهما.
حيث تم ، التعدي على المجني عليه، وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء سيف ، وما أن ظفرا به حتى أنزل برأسه ضربة بسلاحه الأبيض سيف ، دفعه المجنى عليه بيده اليمن ، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطبي المبدئي ، ونشأ عن ذلك عاهة يستحيل برؤها ، قاصدا من ذلك قتله
الافصاح عن سبب الخلاف
جاء في أقوال المجنى عليه محمد حمودة ، ٣٣ عامًا ، أنه على إثر خلاف سابق بينه وبين والمتهم الاول ، حيث استعان بأسلحة بيضاء، أعدها سلفًا لذلك الغرض، بأن سدد له ضربه بالرأس فزاد عن نفسه بيده اليمني ، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطبي، والتي نشأ عنها بتر بأصبع يده اليمني ، وحال محاولته الفرار لاحقه المتهم محدثا ما به من إصابات قاصدا قتله، ولم ينفك عنه إلا بتدخل الأهالي، وتمكن من الفرار، وبعرض المقطع المصور عليه أقر بصحته واضاف المجني علية
يوجد خلافات عائلية مع سيدة تدعى رانيا يسري ياسين حموده ، ٤٢ عاما من ذات العائلة ، و نجلها كريم سعد سعد حموده وكذلك احد اقاربهم ويدعي محمد اشرف عطيه بازيد حاولو التعدي علية بالاسلحة البيضاء واصابوني وثالث يوم وجدهم يحاولو قتلي فاصبتهم كما اصابوني
تحريات الشرطة
شملت أوراق القضية، التحريات التي أجراها النقيب محمود النحاس معاون مباحث مركز شرطة فارسكور ، أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم ورد إليه عدة بلاغات بوقوع مشاجرة، وبالانتقال تبين إصابة المجنى عليه إثر تعدي المتهم عليه بالأسلحة البيضاء، وبإجرائه للتحريات توصل إلى صحة حدوث الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه، وعزى قصد المتهم من التعدي على المجنى عليه لإحداث إصابته، وبعرض المقطع المصور عليه أقر بصحته.كما افادت التحريات بتعدي المجني علية علي شقيقة المتهم ونجلها واخر باصابات بالغة الخطورة إثر وجود خلافات بين الطرفين،
تقرير الطبي المبدئي