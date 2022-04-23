البركان

بقلم الشاعر:( هاني بدر فرغلي )

تفجر مثل بركان يمور

فلم يعد في الكون نور

لم يعد غير الظلام

غير الحروب فلاسلام

غير العواصف في البحور..

تفجر مثل بركان يمور

سالت دماء للبراءة

صارت الأرض تحفل بالقبور

وغدا الغراب

بشؤمه ملك الطيور

فغدا النعيب نشيدنا

فانساب في كل الشعور

تفجر مثل بركان يمور

إن الحياة غدت جحيم،

والكل قد شرب الحميم

فلا صديق ولا حميم

قد افسدت كل الجذور

فلم يعد في الأرض نور

تفجر مثل بركان يمور

آفلت شموس الحق،

وانشق الطريق المستقيم

وتشعبت كل الفرق،

وغدا الجهول بجهله

مثل الحكيم

وغدا الضلال كما الهدى

وغدا الحقير كما العظيم

قد حل في الارض البوار

قد صارت الأفكار بور

فلم يعد في الأرض نور

تفجر مثل بركان يمور