عاجل وزير الرى ومحافظ القليوبية يبحثان إزالة التعديات على أراض الرى بالمحافظة
بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:
– الدكتور عبد العاطى واللواء الهجان يبحثان موقف مشروعات الرى وإزالة التعديات بمحافظة القليوبية
– تأهيل ٣١٦ كيلومتر من الترع ، والعمل على تأهيل ٧٠٨ كيلومتر أخرى
– تأهيل ٢٨ كيلومتر من المساقى ، والعمل على تأهيل ٢١٩ كيلومتر أخرى
– العمل على التحول لنظم الري الحديث في مساحة ٤٨ ألف فدان
– إزالة ٢٦٢٥ مخالفة على مساحة ١٦٣ ألف متر مربع بمحافظة القليوبية
– تطوير ٤٠ فدان من حدائق القناطر الخيرية
– دراسة تطوير منطقة مرجانة على فرع رشيد بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية
استقبل السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، السيد اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتباحث حول أعمال إزالة التعديات على المجارى المائية بالمحافظة ، والموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ، وأعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية ، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة القليوبية.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى واللواء الهجان موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ٢٦٢٥ مخالفة على مساحة ١٦٣ ألف متر مربع ، حيث أوضح الدكتور عبد العاطى أن حملات الإزالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية ، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.