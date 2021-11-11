كتب خالد الدومه

النيل للإنشاء والطرق تختم فاعلياتها بمؤتمر النقل الذكى بعروض متميزة

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أختتمت مساء أمس الأربعاء فاعليات المعرض و المؤتمر الدولى للنقل الذكى واللوجستيات ، والتحول إلى النقل الأخضر Trans-MEA 2021 ، والذى أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة في الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ومتابعة وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير .

وقد شاركت شركة النيل العامة للإنشاء والطرق ، إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكبارى بجناح متميز بالمعرض قدما من خلاله عروضا لخبراتها فى مجال الطرق والكبارى والإنشاءات والأعمال المدنية و قدمت عروضا متعددة لما أنجزته من مشروعات إقتربت قيمة تكلفتها من ٥ مليار ونصف خلال العام المالى المنصرم .

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وقد تميز جناح شركة الإنشاء والطرق بوجود فريق عمل متميز وأساليب عرض متميزة وتقنيات حديثة تسهل عرض اى مشروع منفردا بما يخصه من بيانات وصور توضيحية ، حيث وفرت الشركة بجناحها خريطة تفاعلية من خلال شاشة عرض تعمل باللمس مثل الموبايلات الذكية ويتم عرض المشروعات والمصانع والمنتجات الخاصة بالشركة متنوعة سواء كانت مشروعات طرق أو كبارى أو إنشاءات أو أعمال مدنية أو ترميمات اثريه ، وكذلك عرض توضيحي لعدد ٥ مصانع بمنتجاتها ، مما سهل على ضيوف المعرض بجناح الشركة الوصول إلى مايخص كل منهم من اهتمامات وخبرات وبيانات نوعية فى وقت وجيز .

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كما وفرت الشركة التابعة لوزارة النقل عدد شاشات العرض بأحجام مختلفة لعرض افلام تسجيلية عن إنجازات ومشروعات الشركة التى وضعت بصماتها الوطنية بشتى محافظات الوطن ومشروعاته القومية ، وتطورت شركة الإنشاء والطرق فى السنوات الأخيرة فى أدائها الخاص بتنفيذ مشروعات الإنشاءات والكبارى بقدر يجعلها من اكبر شركات الدولة تنفيذا لهذه المشروعات حيث تجاوز عدد الكبارى العلوية والسطحية التى نفذتها الشركة خلال السنوات ال ٦ الماضية ال ٥٠ كوبرى بخلاف الإنفاق والبرابخ وأعمال الإنشاءات المتطورة مثل جراج ميناء الإسكندرية ومحطة مترو المرج الجديدة ، وغير ذلك من مشروعات تطوير البنية التحتية لورش السكة الحديد ، وتطوير محطات ومزلقنات السكك الحديدية ، والعمل فى خطط تطوير الموانئ ، ومشروعات الرصف صديق البيئة بنظام التدوير FDR وCIR .