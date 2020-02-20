دكتور يطالب محافظ القليوبية بسرعة الاهتمام بطريق خط 12 للحفاظ علي ارواح المواطنين

السيد اللواء/ محافظ القليوبيه

تحيه طيبه وبعد

أحيط سيادتكم علما بان خط 12 وهو الطريق الذى يصل مدينة بنها بمدينة القناطر الخيريه مارا بالعديد من القرى والتجمعات السكانيه، يحدث عليه كوارث تؤدى الى الموت المحقق والاصابات الخطيره بطريقه متكرره ومستفزه لجموع المواطنين. واخر الاخبار المؤسفه حدوث حادثتين شديدتين على هذا الخط فى يوم واحد فى 29-9-2019 نتج عنها سته وفيات 2 من قرية بلتان و2 من قرية العبادله مركز طوخ واخرين من قرية ميت عاصم

مركز بنها فضلا عن العديد من الاصبات التى بعضها خطيره. وكذلك حادثه أمس ١٩/٢/٢٠٢٠ راح ضحيتها رجل وطفل وأصابه عشره اطفال ولن يكون هذا الحادث هو الاخير طالما ظلت عوامل تكراره كما هى والاسباب كماهو واضح من تحليل تلك الحوادث المفجعه وهى:

اولا: بعض السيارات لاتصلح لان يركب فيها ادميين والبعض يقوم بسياقته صبيه غير مامونين.

ثانيا: يقوم بعض فاسدى الزمم من بعض الاهالى ومسئولى القمامه بمدينة بنها بالقاء مخلفات مثل القمامه ومخلفات البناء على جانبى وجزء من الطريق من بعد سوق الخضار حتى بضعة كيلومترات من جهة القناطر. ممايسبب اصطدام بعض السيارات بهذه المخلفات وخاصه اثناء الليل مما ينتج عنه هذا الكم من الكوارث.

ثالثا:يقوم بعض فاسدى الزمم باشعال النيران فى الزباله مما يحجب الرؤيه وخاصه ليلا فيسبب الحوادث وما ينجم عنها من وفيات واصابات وخراب للبيوت وتيتما للاطفال.

رابعا: الاعمده الكهربائيه بعضها معطل وبعضها يعمل نهارا وينطفئ ليلا وبعض الاماكن ليس بها اضاءه اصلا. كل ماتقدم يسبب تلك الكوارث التى ضج منها الجميع.

لذلك اقترح على سيادتكم عمل الاتى:

1- كمين ثابت عند سوق الخضار على خط 12 مكان متسع امن قريب من المدينه. يقوم هذا الكمين بالتاكد من رخص القياده وان السيارات الاجره صالحه للاستخدام الادمى وكذلك منع مرور السيارات التى تحمل تلك المخلفات من المرور وتحرير مخالفات جسيمه لها.

2- تحسين وضع اعمدة الاضاء وعمل صيانه دوريه لها.

3- عمل بعض المطبات بالشروط الصحيه بعلمات ارشاديه.

4- تغليظ عقوبه من يلقون بالنفايات فى الطريق العام وفى الاماكن غير المرخصه لذلك.

ارجو من سيادتكم سرعة التحرك حتى نقلل نزيف الدم الذى يحدث يوميا بسبب اهمال الاجهزه المختلفه فى القيام بواجبها.

لسيادتكم كل الشكر والتقدير. مقدمه لسيادتكم

أ. د. سعيد السيد عبدالغنى

أستاذ بكلية العلوم – جامعة بنها

احد ابناء قرية بلتان- مركز طوخ – محافظ القليوبيه- وبالنيابه عن الاف المواطنين

ملاحظه لقد تقدمت بمذكره للسيد المحافظ تحت رقم 926 ف /(30-9-2019 والى الان لم يتم عمل مطبات والدوريات قليله للغايه والمتابعة ليست بالشكل المطلوب