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الهجان يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبروز المباني المتعدية علي حرم شارع كلية التجارة بمدينة بنها

الهجان يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبروز المباني المتعدية علي حرم شارع كلية التجارة بمدينة بنها

شن عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وبروز المباني والسلالم أمام العمارات بحرم شارع كلية التجارة ببنها، والتي كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية ويتضرر منها المواطنون لتعديها على الأرصفة المخصصة للمشاة، ويقوم أصحابها بإشغالها بالمخالفة مما يتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع، وإنتشار المخالفات.
ومن جانبه، شدد محافظ القليوبية أنه لن يسمح بأي مخالفة يتضرر منها المواطن مطالبا رؤساء المدن باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

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