مديروا مدارس فاقوس عبدالعظيم نموذج للمدير العام الواعى والمثقف والناهض

الشرقية / محمد يعقوب

حالة من الإرتياح العام لدى مديرى المدارس الذين حضروا الإجتماع الذى عقده “أحمد عبدالعظيم عبدالله” مدير عام إدارة فاقوس التعليمية، وحضره مديرى مدارس ادارة فاقوس التعليمية والتى يبلغ عدد مدارسها 437 مدرسة كما حضر الاجتماع محمد منصور السعداوى وكيل الادارة حيث بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن وبعدها قدم المدير العام الشكر لرمضان عبدالحميد وكيل اول الوزارة للتعليم بالشرقية والدكتور ممدوح غراب محافظ

الشرقية لنقله الى ادارة فاقوس التعليمية معتبرها قد تكون هى الادارة الاكبر على مستوى الشرقية ثم بدأ عبد العظيم فى فتح حوارا مفتوحا بينه وبين المديرين للاستماع ومناقشة ارائهم فى كيفية وصف فيع عبدالعظيم التعليم الجديد الذى يطبق فى مصر بالصفوف الاول والثانى الابتدائى من افضل وانجح انظمة التعليم فى العالم مؤكدا لاعداء النجاح ان مصر ستنجح فى فى الانتصار على المغرضين الذين يفتون بدون علم باى امر يتعلق بالتعليم الجديد

كان احمد عبد العظيم قد اعلن قبل امس عن عقد اجتماع موسع مع مديرى مدارس الادارة بمراحلها المختلفة وبلا انابة بالنادى الرياضى بفاقوس حيث بدا الاجتماع فى لواحدة ظهرا حسب الموعد المعلن عنه وانتهى الاجتماع فى حدود الرابعة الا بضعة دقائق

وبدوره اكد محمد منصور السعداوى وكيل الادارة ان ثقافة المدير العام واقباله على العمل تؤكد لنا انه من النماذج القلائل والذ ى يتمتع بذكاء تربوى وهو ما سيجعله اكثر مديرى العموم نجاحا على مستوى الادارات التعليمية بالشرقية