شاهد بالصور .. وفاة سائق وإصابة ١١طفل بالقليوبية

وفاة سائق وإصابة ١١طفل حضانة بالقليوبية

فور تلقى السيد الاستاذ/ محمد خيرى عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة طوخ بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق خط 12 بدائرة الوحدة المحلية ببلتان بين سيارة سوزكى وبين سيارة نقل تتبع مديرية التموين مما اسفر عن مصرع سائق السيارة السوزوكى

واصابة 9 اطفال كانوا فى طريقهم الى احدى مدارس رياض الاطفال واصابة مستقلى السيارة النقل ومن جانبة اكد السيد الاستاذ رئيس المركز بانة يتابع بصفة مستمرة الحالة الصحية للاطفال المصابين وان هناك حالتين فقط داخل غرفة العناية المركزة وحالة اخرى يتم اجراء جراحة عاجلة لها ومازالت فى غرفة العمليات حتى الان وان هناك متابعة مستمرة مع مستشفى بنها الجامعى للاطمئنان على حالة المصابين .

