بالصور ….شجرة ياسر عطالله إبن مركز طوخ تحوز علي إعجاب الوزير

التايم المصرية / وحيد العطار

شارك ياسر عطالله إبن قرية ميت كنانه التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية في معرض دينا المعداوي بشجرة قام بتزيينها بفاكهة الفراولة في شكل جمالي حاز علي إعجاب وإبهار الجميع .

هذا وقد شارك العديد من الموهوبين وأصحاب الأفكار الجيدة في المعرض إلا أن فراولة القليوبية خطفت أنظار الوزير والحضور جميعاً .

حتي أن الوزير والمشاركين جميعاً أبدو إعجابهم بشجرة ياسر عطالله إبن قرية ميت كنانه التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية نظراً لجمال الشجرة وحسن التنظيم والتنسيق في تجميل الشجرة .

