إهمال وراء إهمال والضحية الغلبان ..

أعمدة الكهرباء مصيدة للإنسان والحيوان بقري القليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

في مشهد مأساوي ليس الأول من نوعه ويبدو أنه ليس الأخير لقت ” جاموسة ” اليوم مصرعها صعقا بالكهرباء وأنقذت العنايه الإلهية المزارع من الموت المحقق بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة بقرية الحصة التابعة لمركز ومدينة طوخ ليظهر مدي الإهمال في متابعة وصيانة أعمدة الكهرباء بقري مركز طوخ .

فقد حدث منذ قريب في شتاء هذا العام الذي لم ينتهي أن لقت طفلة من قرية العمار التابعة لمركز ومدينة طوخ بسبب ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة أيضاً ويتبادل مجلس مدينة طوخ وشركة الكهرباء الإتهامات حول المسئولية عن صيانة أعمدة الكهرباء وبين الإتهامات المتبادلة بين شركة الكهرباء بطوخ ومجلس مدينة طوخ نري أعمدة الإنارة تحصد أرواح الإنسان والحيوان بقري مركز طوخ .

فإلي متي سيظل ذلك الإهمال ؟ ومتي يستيقظ المسئولين ويعرف أن حياة المواطنين أهم من تبادل الإتهامات ومحاولة الخروج من الموقف ؟

هذا وقد أكد مواطني قرية الحصة أن عمود الكهرباء الذي حدث به الماس الكهربائي وحصد روح ” الجاموسة ” وأنقذت العنايه الإلهية المزارع لم نري أي مسئول من شركة الكهرباء حاول ولو حتي إطفاء الكهرباء .

( نداء إلي المسئولين )

معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان

كلا من شركة الكهرباء بطوخ ومجلس مدينة طوخ وكل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية تحت قيادة سيادتكم

لذا نرجو من سيادتكم النظر إلي مدي الإهمال الذي تعاني منه قري مركز طوخ خاصة في خدمة الكهرباء فأعمدة الكهرباء بقري مركز طوخ حالتها لا يرثي لها وكم من نداءت كثيرة لمسئولي الكهرباء بطوخ بضرورة عمل الصيانة اللأزمة لأعمدة الكهرباء بالقرية والعزب بمركز طوخ ولكن دون أية مبالة أو إهتمام .

لذا نناشد سيادتكم بضرورة التدخل وبسرعة لإنقاذ حياة المواطنين والأطفال ومحاسبة المقصرين خاصة مع الظروف الجوية في فصل الشتاء