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إسرائيل تحاول لانتخاب ترامب رئيسا لأميركا

إسرائيل تحاول لانتخاب ترامب رئيسا لأميركا

بشرى عبد الرحمن

كشف السفير الإسرائيلي لدى القاهرة دافيد جوفرين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعاون مع عدد من الدول الخليجية لجمع المساعدات المالية لصالح حملة ترامب الرئاسية.
وفي حديثه الصحفي اليوم الأربعاء أكد السفير “أن تعاونا مشتركا قد تكون بين كل من حزب الليكود الإسرائيلي وعدد من الدول الخليجية لدعم الرئيس ترامب في الانتخابات الرئاسية” المزمع إجراءها عام 2020.

واعتبر دافيد جوفرين هذا التعاون المشترك “أمرا فريدا في تاريخ إسرائيل وعلاقاتها مع الدول العربية” واستدرك قائلا: “هذه التبرعات سيتم تقديمها إلى المؤسسات غير الحكومية والجمعيات الشعبية الداعمة للرئيس ترامب” كما أنه ووفقا للسفير اتفق الأطراف الإسرائيلية – العربية في هذا الإطار على تقديم 20 مليون دولار وذلك “بهدف تسهيل فوز القائد التاريخي لأميركا والعالم دونالد ترامب” حسب تعبيره.

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