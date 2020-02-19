أصابة ١١ طفل ومصرع سائق سيارة سوزوكي بطريق خط ١٢ بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

بسبب السرعة الجنونية وسوء حالة الطريق الذي أدي إلي تصادم سيارة سوزوكي مع سيارة ٢ كابينة مما نتج عنه وفاة سائق السيارة السوزوكي وإصابة ١١ طفل تتروح أعمارهم ما بين ٣ و٥ سنوات مصابين بجروح وكسور متفرقة بالجسد بينهم طفلين في حالة خطرة .

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من شرطة النجدة بحدوث تصادم بين سيارتين بخط ١٢ أمام قرية بلتان مركز طوخ بمحافظة القليوبية والذي أسفر عن وفاة السائق محمود سامي مرسي ٢١ سنة وإصابة ١١ طفل كانو داخل السيارة السوزوكي متجهين للحضانة ببنها وبسبب سوء حالة الطريق والسرعة الجنونية للسائقين إصطدمت السيارتان ببعضهما والذي أدي إلي وفاة السائق وإصابة الأطفال

هذا وقد تم الدفع ب ٧ سيارات إسعاف لنقلهم لمستشفي بنها الجامعي فيما أكد الدكتور عمرو الدخاخني أن السائق محمود سامي مرسي قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفي أثناء تلقي العلاج .

المصابين هم

محمد محمود جلال ٤ سنوات من قرية العبادلة وعلياؤمحمود السيد بكر ٥ سنوات ( جروح في الوجه )

محمد محمود السيد ٤ سنوات وليان السيد عبد الجليل ٤ سنوات وسلمي سعيد حسن ٤ سنوات (إشتباه ما بعد الإرتجاج بالمخ )

عبدالله حسام ٥ سنوات و فيروز عبدالله ٤ سنوات

حسين زين ٤ سنوات و أحمد محمد ٤ سنوات وعبد الرحمن سيد ٤ سنوات