مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة يقودها طفل بسبب السرعة الجنونية بالقليوبية

التايم المصرية / وحيد العطار

سادت حالة من الحزن بعزبة الزراعة التابعة لمجلس مدينة بنها بالقليوبية اليوم بسبب وفاة الطفلة فرحة والتي لم تتعدي ٦ سنوات من عمرها بسبب السرعة الجنونية لسيارة يقودها طفل لم يتجاوز الستة عشر عاماً من عمره وسط حالة من الغضب والسخط من أهالي عزبة الزراعة والذين أكدوا أنها ليست المره الأولي التي تحدث فيها مثل هذه الحادثة فقد أكد الأهالي أن كل السيارات بهذا الطريق بدون رخص ويقود معظمها أطفال كما أن تلك السيارات معظمها غير مطابقة للمواصفات وذلك بسبب عدم وجود رقابة ولا متابعة من أجهزة المرور بهذا الطريق

هذا وقد ناشد أهالي عزبة الزراعة التابعة لمركز ومدينة بنها السيد اللواء جمال الرشيد مدير أمن القليوبية بسرعة التدخل لوقف نزيف الدم المتكرر بهذا الطريق نتيجة عدم المتابعة ووجود لجان مرورية لضبط المخالفين وصغار السن الذين يقودون سيارات غير مطابقة للمواصفات

هذا وقد تلقي المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم أول بنها إخطاراً من مستشفي التأمين الصحي ببنها يفيد بوصول الطفلة فرحة .أ.س ٦ سنوات جثة هامدة للمستشفي إثر حادث تصادم وبالمعاينة والتحريات تبين أن الوفاة نتجت عن إصطدام سيارة أجرة علي خط بنها – ميت العطار يقودها حدث لم يتجاوز ١٦ عام بمنطقة عزبة الزراعة حيث سقطت الطفلة أسفل عجلة القيادة وقد تبين من شهود العيان أن قائد السيارة لم يتعدي ١٦ عاما من عمره وأنه لا يحمل رخصة قيادة وأنه كان يسير بسرعة جنونية