مستشفي بنها الجامعي ترفع تذكرة العيادة الخارجية والزيارة بنسبة ١٠٠٪ ولا عزاء للفقراء

التايم المصرية/ وحيد العطار

في تحدي صارخ لظروف المواطن المصري وخاصة الفقراء منهم أصدر مجلس إدارة مستشفى بنها الجامعي قراراً صباح اليوم أثار غضب المواطنين والخاص برفع تذكرة الزيارة والكشف بالعيادة الخارجية من خمسة جنيهات إلي عشرة جنيهات مما أثار غضب المواطنين بشدة خاصة مع إغلاق العديد من المستشفيات الحكومية بالقليوبية الإخلال والتجديد وأصبحت مستشفى بنها الجامعي هي المأوي الوحيد الذي يلجأ إليه المواطن القليوبي لتلقي العلاج.

هذا وقد أكد العديد من المواطنين أن هذا القرار قد صادم للمواطنين خاصة وأن إدارة المستشفى تعلم علم اليقين أن من يأتي للمستشفي هو المواطن الفقير الذي يهرب من المستشفيات الإستثمارية وإستغلالها لحاجة المريض للعلاج والذي لا يستطيع المواطن العادي تحمل نفقات العلاج بتلك المستشفيات الإستثمارية وبالتالي يكون الملجأ الوحيد للمواطن الفقير هي مستشفي بنها الجامعي

هذا وقد أشار العديد من المواطنين أنهم يقومون بشراء كل شيئ داخل المستشفي علي نفقتهم الخاصة حتي سرنجة الحقنة وكل الإشاعات والتحاليل مدفوعة الثمن وبالتالي فلماذا هذه الزيادة

وذلك رداً من المواطنين علي ما أشار إليه المسئولين بمستشفي بنها الجامعي إلي أن هذه الزيادة جاءت بناء علي قرار مجلس إدارة المستشفى وإدارة الجامعة وأنها من أجل تطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

وقد أكد المواطنين إلي أن مستشفى بنها الجامعي بهذا القرار تتحدي المواطن محدود الدخل

في ظل إتجاه الحكومة إلي تخفيف العبئ عن المواطنين وخاصة محدودى الدخل

هذا وقد طالب المواطنون إدارة مستشفى بنها الجامعي إلي ضرورة التراجع عن هذا القرار خاصة وأنهم يعلمون جيداً أنه لا يقدم إلي اللجؤ للمستشفي سوي المواطن الفقير الذي يحتاج للعلاج ولا يستطيع تحمل نفقات العلاج في المستشفيات الإستثمارية