محافظ البحيرة يُشيد بدور صندوق الدواء في دعم غير القادرين

البحيرة سعيد شتا

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بدورصندوق دعم الدواء ومنفذ الصرف المجاني بديوان عام المحافظة فى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لغير القادرين من أبناء المحافظة وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتقديم الدعم للمستشفيات العامة والمركزية بالمدن والمراكز لإستكمال إحتياجاتها والمساهمة فى سد العجز وتوفير أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية الغير موجودة والتي يؤدى نقصها لتهديد الحياة كأدوية الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والألبان للأطفال المبتسرين .

أشار اللواء هشام آمنه إلى أن رصيد صندوق دعم الدواء بالمحافظة بلغ حتى الآن مليون و 600 ألف جنيه ، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1000 صنف دواء بقيمة 500 ألف جنيه متوفر بمنفذ الصرف

أضاف محافظ البحيرة ، أن إجمالى قيمة التبرعات بالأدوية من شركات الأدوية ومؤسسات المجتمع المدني والأشخاص حتى الآن بلغت 2 مليون 400 ألف جنيه .

وصرحت د. رشا الشرقاوي منسق صندوق دعم الدواء بالمحافظة ، أنه خلال عام 2019 تم تقديم تبرعات عينية لصالح حساب الصندوق بقيمة 162 ألف و 500 جنيه تتمثل فى أدوية من شركات الأدوية ومستلزمات طبية ، كما تم دعم المستشفيات المركزية والإدارات الصحية بمبلغ 220 ألف جنية ، وتم شراء أدوية وصرف فوري لعدد 6200 مريض بقيمة 2 مليون و 200 ألف جنيه ؛ ممن ينطبق عليهم الشروط واللوائح المعمول بها وخاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة ما بين مرضى الأورام والفشل الكلوي والفشل الكبدي ومرضى المناعة وأمراض الدم والضغط والسكر ومرضى النفسية والعصبية ، بالإضافة إلى شراء مستلزمات طبية بقيمة 10 ألف جنية لعدد 4 حالات ، كما قام الصندوق بدعم دار رعاية المسنين بأدوية بقيمة حوالى 24 ألف جنية وتوزيعها بالمجان على المرضى بالدار وذلك وفقاً للتذاكر الطبية المرسلة لصندوق دعم الدواء ، فضلاً عن إجراء التحاليل والفحوصات الطبية المجانية لعدد 584 مريض بقيمة 240 ألف جنيه ، كما تم إجراء التحاليل بنسبة خصم 50 % لعدد 868 مريض بقيمة 169 ألف جنيه .

أوضحت منسق صندوق دعم الدواء ، أن اللواء المحافظ وجه بإجراء أشعة (مسح بوزيتروني ) غير متوافرة بمركز أورام دمنهور لمريض بقيمة 5000 ألاف جنيه من حساب الصندوق ، كما تم شراء جهاز لتنقية الدم لطفل قام بعملية زرع كبد بقيمة 100 ألف جنيه .