رداً علي ما نشر بالتايم المصرية..

مجدي البنداري يؤكد تم التواصل مع مدير فرع الكهرباء لسرعة عمل اللازم

التايم المصرية / وحيد العطار

رداً علي ما نشرتة جريدة التايم المصرية بخصوص مشكلة الطريق الواصل بين عزبة كفر عثمان وعزبة الشيخة فاطمة والذي أرسل المواطنين يشكون عن عدم وجود أعمدة كهرباء بمسافة واحد كيلومتر بين القريتين مما جعل الطريق موطنا وملجئ لقطاع الطرق مما سبب العديد من المشاكل لمواطني القريتين

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( رد المسئول )

هذا وقد أكد المهندس مجدي البنداري مدير عام شركة الكهرباء ببنها أنه تم التواصل مع مدير فرع الكهرباء التابع له الطريق لسرعة عمل اللازم إستجابة لشكوي المواطنين وأشار سيادته أنه تخفيفا عن المواطنين والعمل على حل مشاكلهم أمر هام وضروري ويجب على كل مسئول النظر بعناية لمشاكل المواطنين والتخفيف عنهم قدر المستطاع

كما أكد المهندس مجدي البنداري مدير عام شركة الكهرباء ببنها أنه لابد من تعاون كافة أجهزة الدولة لتخفيف عن كاهل المواطن خاصة وأنه يطالب بحقه المشروع وأشار سيادتة أنه جاري التواصل مع رئيس الوحدة المحلية التابعة قرية كفر عثمان للتعاون مع شركة الكهرباء لسرعة تركيب أعمدة الإنارة بالطريق وإنارتة

★ شكر وتقدير

هذا وتتقدم أسرة جريدة التايم المصرية بخالص الشكر والتقدير للمهندس مجدي البنداري علي سرعة الإستجابة لحل مشاكل المواطنين وحسن التعاون