ديانا كرزون تلتقي جمهورها الخليجي والعربي

في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون

الأردن الفجيرة

ط18 /2/2019

تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة ، تحيى الفنانة ديانا كرزون، حفل غنائى يوم السبت 22 فبراير الجارى، على مسرح الكورنيش الرئيسي ضمن مشاركتها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة بالإمارات ، وتاتي مشاركتها في هذا المهرجان لكونها احد ابرز الأصوات الغنائية المميزة في الوطن العربي .

ويعتبر مهرجان الفجيرة الدولي للفنون احد اهم المهرجانات العربية ، ومحطة فنية فريدة تحتفي بمنتج فني راقٍ ومتنوع يحاكي مهرجانات الفنون الدولية، ويحقق هدف المهرجان في إظهار أهمية التنوع الثقافي وتحقيق التقارب بين الشعوب والتفاعل بين ثقافاتهم.

وبدأت سوبر ستار العرب ديانا كرزون التحضيرات لهذه المشاركة من خلال تكثيف البروفات مع فرقتها الموسيقية ، علما بانها قامت باعداد برنامج غنائي مميز ، ستقدمه خلال حفلها الغنائي في المهرجان ليتناسب مع الجمهور الخليجي وخصوصا الجالية الأردنية والفلسطينية وبلاد الشام ، لكون هذه المشاركة هي الأولى لها .

يشار إن الفنانة ديانا كرزون تستعد ما بعد هذا المهرجان إلى اطلاق احدث أعمالها الغنائية باللهجة العراقية ليحمل العام 2020 تنوعا في مختلف الأعمال التي سيتم أطلاقها على كافة الإذاعات العربية والمتاجر الالكترونية ، خصوصا بعد تعاونها بهذين العملين مع الشاعر قصي عيسى والحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود .