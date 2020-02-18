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حمو بيكا بكشف أسرار إصابته بمرض «كرون»

كشف  الفنان مهرجانات حمو بيكا إنه مصاب بداء «كرون» وهو مرض التهاب الأمعاء، حيث يسبب التهابًا في الجهاز الهضمي يؤدي إلى ألم في البطن، وإسهال شديد، وشعور بالتعب، وفقدان الوزن وسوء التغذية، وأنه يأخذ حقنة بـ 100 ألف جنيه شهريًا.

ورد «بيكا» في لقائه ببرنامج «تفاصيل» المذاع عبر فضائية «المحور» على حصوله شهريًا على 28 مليون جنيه من موقع «يوتيوب» وحصول حسن شاكوش على 53 مليونًا، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح، كاشفًا أن كل السيارات التي يمتلكها بالتقسيط لأنه من عشاق السيارات.

وأكد أن أرباح مهرجان «بنت الجيران» تعود إلى شركة الفنان محمد حماقي لأنه صاحب اللحن، وكلمات الأغنية واللحن مسجلين باسمه في المصنفات، وتم تخيير شاكوش بين رفع قضية أو توقف الأرباح عنه فوافق على توقف الأرباح، ولو أنا في مكانه لطلبت إغلاقها.

ولفت إلى أنه بدأ غناء المهرجانات عام 2012، ووقتها كان في عمر 23 عامًا وبدأ بـ«قشطة» وكان يعمل سائق «توك توك» وقدم بعدها أغنية «الظالم والمظلوم» وفيجو طلبه للعمل معه من بعدها وقدما أغنية «المواطن والأنبوبة واللعب على المكشوف».

 

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