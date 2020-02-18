جزار الجمال بطوخ يتحدي القانون والأجهزة التنفيذية ” محدش له عندي حاجه “.

السيد يوسف

جزار الجمال يتحدي الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية، جعل الطريق العام حظيرة لتربية الجمال دون مراعاه صحة وسلامه وأمن المواطنين من سكان شارع الاجهوري خلف مجلس مدينه طوخ.

ندد الأهالى بالتحدى الواضح والملموس من أحد جزارين الجمال ويدعي ” ع . م . خ ” يقوم باستخدام نهر الطريق العام أمام منزله ك حظيرة الجمال دون رادع مهددا صحة وآمن وسلامه المواطنين بشكل دائم ويومي .

قال ” أشرف . م .ج ” موظف حكومي فى الآونه الأخيرة تم غلق حظيرة لتربية الجمال بمنزل الجزار ” ع .م . خ ” من قبل الأجهزة التنفيذية المحلية بعد توجيه عدد كبير من الشكاوي والاستغاثات لمحافظ القليوبية نتضرر من قيام أصحاب الحظائر لتربية وذبح الجمال بشكل يهدر صحة وآمن وسلامه المواطنين ، مشيراً إلى أن هناك تقصير وتوطئ من بعض موظفي الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة طوخ مع ذلك الجزار يقومون بإبلاغة بمواعيد الحملات التى تستهدف تلك الحظائر المخالفة للقانون .

ومن جانب آخر تقول ” سمية .ط . س ” ربة منزل يقوم الجزار بإحضار عدد من الجمال ليلا بصفة يومية ابتدأ من الساعة ٩ م حتى فجر اليوم التالي، ويقوم بوضعهم بنهر الطريق العام وسط الطريق و أمام منزلنا ، بالإضافة إلى ما ينتج عنهم من روث وروائح كريهه تنبعث منهم وتتسرب الى داخل منازلنا وتسبب لأطفالنا ولكبار السن أمراضاً متعدده .

وطالبا المواطنين التدخل العاجل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لإنقاذ الأهالى وكبار السن والأطفال من ذلك الجزار الذي لا يعرف القانون أو احترام حقوق الإنسان والعيش الأمن .