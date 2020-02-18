ايمن نور يسافر من تركيا الي المانيا لعمل عملية جراحية في النخاع الشوكي

كتب طارق درويش

سافر ايمن نور المتهم السابق في قضية تزوير توكيلات حزب الغد والمتورط في العمالة وخيانة وطنه الي المانيا لعمل عملية حراحية في النخاع الشوكي .

سافر نور من تركيا الدولة المضيفة له ولمجموعة العملاء والممولين والمشتغلين في بث اخبار ومعلومات تهدف الي اثارة الفوضي و التحريض علي الانفلات و اطلاق الشائعات .الي المانيا من اربعة ايام بتوجيه وتعليمات من الحكومة التركية التي تعتبره العميل المهم وخادم اجندة الخيانة و التأثير علي الدولة المصرية بالشائعات والفتنة .

وعلمت التايم المصرية ان نور يعاني من اوجاع ومشاكل صحية كبيرة وتبين من الفحص ضرورة اجراء عملية حراحية بالنخاع الشوكي